ليلى الشافعي



نظّمت الهيئة العامة لشؤون القصر أمس لقاء تنويريا للمشاركين في رحلة العمرة للعام 1445 هجريا.



ولفت مدير عام الهيئة م.حمد البرجس إلى اهتمام الهيئة بالانشطة الدينية والاجتماعية يأتي في إطار الحرص على تعزيز الوعي الديني والتربوي وتهيئة الظروف المناسبة لأبنائنا القصر والمشمولين بالرعاية على أداء مناسك العمرة على أكمل وجه، مؤكدا ان رحلة العمرة التي تنظمها الهيئة خلال الفترة من 29 يناير إلى 2 فبراير المقبل بمشاركة 39 قاصرا وقاصرة ومحرما من المشمولين برعاية الهيئة الى جانب عدد من المشرفين والاداريين ستتضمن أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة وزيارة مناسك الحج وقبر الرسول والتعرف على معالم المسجد النبوي والمدينة المنورة ومتحف القرآن الكريم. وأشار البرجس الى أن الرحلة ستتضمن ترتيب رحلات الطيران وحجوزات الفنادق وتقديم الوجبات والمستلزمات وتنظيم رحلات الزيارة وترتيب الانتقالات الداخلية وقطار الحرمين، كما ان الفريق الإداري المرافق سيضم عددا من كوادر مراقبة الأثلاث الخيرية وإدارة الرعاية الاجتماعية وإدارة العلاقات العامة وسيقوم بتوزيع مصاحف وكتيبات ادعية ومطويات وأذكار وإلقاء دروس لشرح مناسك العمرة إضافة الى توزيع حقائب تشتمل على جميع المستلزمات.



وأوضح أن رحلة العمرة، تنظمها الهيئة سنويا للقصر المشمولين برعايتها ضمن شروط معينة، في إطار خططها السنوية المرتبطة بأنشطتها الدينية والمساعدة في جهود تعزيز التزام المشمولين بالرعاية وتعريفهم بمناسك الحج والعمرة.