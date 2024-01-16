عبدالعزيز الفضلي



دعت وكيلة التعليم العام بالتكليف حصة المطوع المناطق التعليمية وادارة التعليم الديني، الى ضرورة تقديم المعوقات والبيانات حول الاستعداد للعام الدراسي القادم 2024 /2025.



وقالت المطوع في كتاب وجهته للمناطق التعليمية: في ظل الاستعداد والتجهيز للعام الدراسي المقبل 2024/2025، يرجى موافاتنا بالبيانات التالية:



1 - الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الاستعداد للعام الدراسي القادم 2024/2025.



2 - حصر المدارس المتوقع افتتاحها للعام الدراسي القادم 2024/2025 في كل المناطق التعليمية.



3 - المعوقات والمشاكل التي قد تعيق سير الاستعداد للعام الدراسي القادم 2024 /2025.



4 - الميزانية التقديرية للأعداد المتوقعة من المتعلمين من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، الراغبين في التسجيل بمدارس مدينة المطلاع السكنية مع بداية العام الدراسي القادم 2024 /2025، مع إعطاء الموضوع صفة الأهمية والاستعجال، وعلى أن تكون البيانات جاهزة خلال الاجتماع المزمع عقده (اليوم) الثلاثاء.