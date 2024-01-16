عبدالعزيز الفضلي



أعرب طلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي عن ارتياحهم لسهولة امتحان مادة اللغة الإنجليزية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2023م امس وسط جهود كبيرة بذلتها اللجان المختصة، وتعتبر اليوم الثلاثاء راحة على ان يختتم طلبة العلمي امتحاناتهم غدا الاربعاء باختبار الاحياء بينما آخر امتحان لطلبة الادبي سيكون يوم الخميس بمادة الاحصاء.



وذكرت رئيسة لجنة ثانوية أمامة بنت بشر ومديرة ثانوية سلوى شريفة الصقر أن لجان الامتحان شملت 18 لجنة للقسم العلمي و5 لجان للقسم الأدبي ولجنة خاصة واحدة، موضحة أن عدد الطالبات المتقدمات من مركز أمامة بنت بشر ـ مسائي وثانوية أمامة بنت بشر وثانوية فجر الصباح الأهلية هو 275 طالبة، أما بالنسبة القسم الأدبي فقد بلغ عدد الطالبات 93 طالبة.



وأكدت الصقر تجهيز عيادة بطاقم تمريض للحالات الضرورية التي تستدعي الرعاية الطبية. وأضافت أن امتحان اليوم سار بشكل سلس، وتم الاطمئنان على الطالبات داخل قاعات اللجان، ولا توجد أي مشاكل تذكر.



وشرحت الصقر آلية توزيع أوراق الامتحانات، التي تبدأ بتسلم الصندوق من قبل الوزارة، وفتحه في الوقت المحدد بعد تسلم الرقم السري، ويتم عد الأظرف المخصصة لكل مدرسة بحضور الموجه المقيم، وتوزيعها على مراقبة اللجنة، ليتم فتحها داخل اللجان الساعة 8 وتوزيعها على الطالبات، وإعطاؤهن بعض التعليمات، منها عدد صفحات الامتحان وكتابة بيانات الطالبة بصورة صحيحة على ورقة غلاف الامتحان، والكتابة بالقلم الحبر الازرق.



وحول امتحان مادة الكيمياء الذي قدم لطلبة العلمي امس الاول، قال الموجه الفني لمادة الكيمياء في منطقة حولي التعليمية عيسى القلاف إنه تقدم لامتحان مادة الكيمياء عدد 27717 طالبا وطالبة موزعين على 181 لجنة، كما قسمت لجان التصحيح على 10 لجان رجال ونساء.



وتابع القلاف أن الامتحان كان في مستوى الطالب ولم يخرج عن المحتوى الدراسي وضمن أفكار بنوك الأسئلة. وتمنى القلاف لأبنائه الطلاب التوفيق والنجاح.



من جانبه، أكد الموجه العام للاجتماعيات بالانابة محمد العتيبي أنه تم اعداد امتحان مادة الفلسفة وفق جدول المواصفات والذي يراعي مستوى الطالب، مشيرا إلى أنه لم ترد أي تساؤلات أو استفسارات حول الامتحان.



وأوضح العتيبي أن الامتحان تضمن العديد من المهارات العقلية والمعرفية، مشيرا إلى أنه تم البدء بتصحيح أوراق الامتحان بالكنترول الأدبي، وبلغ عدد اللجان 63 لجنة مقسمة على 27 لجنة (رجال) و36 لجنة (نساء)، مطمئنا العتيبي الجميع بأن الأمور تسير بشكل منظم وفق المنظومة التربوية المتفق عليها، متمنيا لأبنائه الطلبة والطالبات دوام النجاح والتوفيق.



من جانبها، قامت الوكيلة المساعدة للتعليم العام بالتكليف والنائب الأول للكنترول الأدبي حصة المطوع ويرافقها الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف والنائب الأول للكنترول العلمي د.سلمان اللافي بجولة تفقدية على لجان امتحانات الصف الثاني عشر بمنطقة الجهراء التعليمية بثانوية نورية الصبيح للبنات وثانوية سعد العبدالله الصباح للبنين للاطلاع على سير الامتحانات في لجان الصف الثاني عشر وعملية تنظيمها.



وخلال جولتهما استمعا لشرح مقدم من رؤساء لجان المدارس حول عملهم داخل اللجان وآلية تطبيق اللوائح المتبعة فيها.