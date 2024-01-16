هيثم التركيت: إطلاق بنك «تم» الرقمي.. أول بنك إسلامي رقمي في الكويت

قدمنا مزايا تقنية عديدة لعملائنا.. وأنشأنا منظومة متكاملة الخدمات للشركات

أنجزنا بنية تحتية تكنولوجية تستوعب أحدث التطورات لسنوات عديدة مقبلة

نوفر فتح حسابات فورية للعملاء.. وطباعة البطاقات المصرفية في 3 دقائق



شهد بيت التمويل الكويتي «بيتك»، تطورا كبيرا في خدماته المصرفية الرقمية خلال عام 2023، وذلك ضمن استراتيجية بناء منظومة متكاملة وشاملة من الخدمات والحلول المالية الرقمية فائقة التطور والجودة، وأدى النجاح منقطع النظير في هذا المجال لإحداث تحول استراتيجي كبير في معدلات الإنجاز لاستكمال المشروعات والخطط التنفيذية محددة الأهداف.



ومن أبرز هذه الخطط، تعميم الخدمات الرقمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية ووسائل وآليات تقديم الخدمات التقنية التي يحصل عليها العملاء عبر منصات «بيتك» المختلفة وفروعه الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية، ما ساهم في تحقيق نقلة نوعية بالخدمات والمنتجات ورفع معدلات الاستخدام ومستويات الجودة.



وقد صنفت مجلة يوروموني العالمية «بيتك»، رائد سوق (Market Leader) في الحلول الرقمية على مستوى الكويت، ويعتبر هذا التصنيف إنجازا جديدا يضاف إلى سجلات «بيتك»، ويؤكد تفوقه في مبادرات التحول الرقمي التي تعزز من تجربة العميل المصرفية.



مواصلة التحول الرقمي



وفي هذا السياق، قال رئيس التكنولوجيا والتحول الرقمي والمشاريع للمجموعة هيثم التركيت: «لقد كثفنا الجهود ونجحنا في تنفيذ أكثر من 35 مشروعا وخدمة ومنتجا على مدار العام الماضي، بهدف مواصلة جهودنا في قيادة التحول الرقمي للقطاع المصرفي، وتعزيز مكانة بيتك على خريطة الخدمات المصرفية الرقمية، ليكون بيتك الأول والأكثر جودة في هذا المجال».



وأضاف: «عملنا على تمكين القطاعات والإدارات من تحقيق التحول الرقمي، وتعزيز الجهود المبذولة لدعم الإبداع التكنولوجي وتطوير القدرات البشرية لتقديم خدمات موثوقة عالية التقنية، وإيجاد بنية تكنولوجية متينة ومتطورة قادرة على استيعاب المشروعات المخططة لسنوات عديدة مقبلة».



وأشار إلى أن «بيتك» يعمل على الاستفادة من التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، والتكنولوجيا المالية، والتسويق الإلكتروني، والتصميم الرقمي للمنتجات، حيث يراعي مضاهاة البنوك العالمية الكبرى، والتزام شروط الجودة والموثوقية، والتوافق مع الضوابط الرقابية، والحوكمة الإلكترونية، وقواعد الأمن السيبراني الصارمة.



ولفت إلى أن الهدف من ذلك، هو توفير الخدمات المالية والتحويل الإلكتروني بالحسابات أو البطاقات المصرفية والتجارة الإلكترونية، وتسهيل كافة المعاملات المصرفية وتمكين العملاء من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا بأي وقت ومن أي مكان.



أهمية التقنيات الحديثة



وشدد التركيت على أهمية التقنية الحديثة في تنفيذ المهام التشغيلية اليومية، وضمان اتصال آمن بدون أي مشاكل أو متاعب بين «بيتك» ومنتجاته وخدماته من جهة، وبين عملائه من الشركات والأفراد من جهة أخرى، ما يزيد الاستفادة من الموارد بشكل أفضل، ويعزز الكفاءة الإنتاجية، ويقلل وقت استلام الخدمة للعملاء، وتحقيق رضاهم وتعميق ثقتهم، مع تقليص التكاليف وتنمية القدرة على استشراف فرص الأعمال وتحديد التحديات بدقة.



وأشار إلى انه من اجل ذلك تستمر المشاريع في مجالات خدمات السداد والدفع الإلكتروني، وفتح الحسابات إلكترونيا، وتطوير أداء الأجهزة نحو الطباعة الفورية للبطاقات، وشراء وبيع الذهب، وإجراء معاملات كثيرة دون زيارة الفرع، والاستفادة من البلوكتشين لإتاحة منظومة واسعة من الخدمات تحت تصرف العميل في أي وقت ومكان، ما يؤكد تفوق «بيتك» رقميا على مستوى القطاع المصرفي، بمعايير عالمية، وتنافسية كبيرة.



وأضاف: لقد أنجز «بيتك» العديد من المشاريع المتطورة في مجال خدمة عملائه من الأفراد والشركات، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة والبرامج والبنى التحية التكنولوجية في «بيتك»، علاوة على المبادرة بتطوير وسائل التعامل والتواصل التقني بين «بيتك» والعديد من الجهات التنظيمية والرقابية».



أول بنك رقمي إسلامي



وأوضح التركيت أنه في مجال خدمة العملاء والمنتجات والخدمات الجديدة، فقد نجح «بيتك» في تقديم تجربة مبتكرة للتعرف على العملاء في الفروع، لتسريع الحصول على الخدمة، من خلال استخدام تقنية التعرف على الوجه باستخدام الهوية البيومترية.



وفي إطار جهود «بيتك» نحو الرقمنة وتوفير أفضل الخدمات لفئة الشباب، جرى الإطلاق التجريبي للبنك الرقمي (تم) وهو أول بنك رقمي إسلامي في الكويت، مشمولا بعدة خدمات متقدمة، مثل تفعيل رقم واتساب جديد خاص باستقبال عملاء (تم)، وإضافة خدمات خاصة بحسابات عملاء التطبيق في أنظمة خدمة العملاء لتقديم الدعم اللازم، مع تحديث نظام مطالبات كي نت وأجهزة السحب الآلي لخدمة عملاء (تم).



وأضاف: «نجحنا في تدشين خدمة ضم العملاء الجدد من خلال أجهزة البيع الرقمية، وتشغيل أول جهاز محمول بالسوق D-POS، يمكن من ضم العملاء وفتح ملفات وحسابات لهم على أنظمة «بيتك» على الفور وفي أي مكان، كما أصبح بإمكان أجهزة نقاط البيع التابعة لـ«بيتك»، دعم الاسترداد النقدي الكامل والجزئي لمبالغ عمليات الدفع التي تمت باستخدام بطاقات السحب الآلي».



المنتجات والخدمات الجديدة



وقال التركيت: «نجحنا في تمكين عملاء بيتك من استبدال بطاقات الائتمان ومسبقة الدفع خلال 3 دقائق، من خلال أجهزة الإصدار الفوري، وأطلق «بيتك» بنجاح أول تطبيق للخدمات المصرفية للشركات عبر الهاتف النقال يتضمن 5 خدمات مهمة لتنمية أعمالهم».



وأشار إلى أنه اصبح بإمكان العميل فتح حساب توفير من خلال «بيتك أونلاين» بعد ان كان متاحا فقط في الفروع، فيما تم الربط مع خدمات WU ما يتيح لعملاء «بيتك» استخدام ويسترن يونيون للتحويلات الدولية من خلال تطبيق KFH Online، وقدمنا للعملاء خدمة فتح حساب توفير بالعملة الأجنبية من خلال «بيتك أونلاين» بدلا من الفروع.



وأضاف: «أصبح الآن بإمكان عملاء بيتك الإطلاع على أرصدة حساباتهم في «بيتك- تركيا» من خلال تطبيق بيتك (KFH Online)، ونجحنا في تطوير خدمة تحديث البطاقة المدنية للعميل والمصادقة، دون الحاجة إلى البطاقة البلاستيكية، وجرى إدخال تحسينات على رسائل المحافظ الرقمية وترتيبها، ما وفر نحو مليون رسالة قصيرة شهريا، فيما توسعنا في بيانات الرسائل وكشف الحساب لمعاملات بطاقات الخصم والائتمان، ما يتيح افضل تتبع للمعاملات، وأصبح بإمكان العملاء الآن تحويل رصيد البطاقة مسبقة الدفع إلى حسابهم الخاص».



وضمن الاهتمام بالعلاقة القوية مع الشركات، قال التركيت، انه تم إطلاق «زاهب» منصة الدفع الرقمية الجديدة للتجار ليتمكن العملاء من الشركات من الدفع عن طريق إنشاء روابط دفع وQR من دون الحاجة إلى أجهزة نقاط البيع.



ونجح «بيتك» في إطلاق بطاقات الخصم المباشر للشركات للاستخدام الحكومي، حيث قدم 3 منتجات جديدة لبطاقات السحب الآلي مع مجموعة واسعة من المزايا لاستخدامها من قبل العملاء من الشركات، أبرزها إصدار بطاقة K-Net للاستخدام على نقاط الدفع الحكومية فقط K-Net POS/ PG، ما نال تقدير التجار واهتمامهم.































تطوير البنية التحتية



على صعيد الأنظمة والبنى التحتية، قال التركيت: «لقد تم تشكيل عدد كبير من فرق العمل Squad Teams لتطوير أنظمة «بيتك»، وانجزت الفرق في زمن قياسي عددا كبيرا من الإضافات والتحديثات، كما نجح «بيتك» في تحويل عدد من العمليات والوظائف من النظام اليدوي إلى الآلي باستخدام تطبيق أتمتة العمليات روبوتيا RPA، وتمت ترقية وتطوير أنظمة «بيتك» لدعم التكامل مع نظام الدفع عبر الحدود لدول مجلس التعاون الخليجي «آفاق» GCC RTGS (AFAQ)».



وأشار إلى أن «بيتك» نجح في إنجاز مشروع أتمتة نظام تقييم مخاطر الائتمان، مع تطوير نظام التحصيل للمعاملات التجارية، وإطلاق نظام أتمتة إدارة التجار، وتم تشغيل خدمات إعادة الإصدار الفوري لبطاقات فيزا الائتمانية لتشمل تجديد وإعادة إصدار البطاقات التالفة أو المفقودة، مع أتمتة عدد كبير من التقارير لخدمة موظفي الشركات، وتطوير نظام سحب على الحملات الترويجية للبطاقات، وتحسينات إضافية على أنظمة منتج الذهب.



وقد تمت ترقية وتطوير أنظمة الدفع لدى «بيتك» ما يعزز قابلية التشغيل البيني بين البنوك، بالإضافة إلى النجاح في إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة على نظام إنشاء التمويلات Ezway، وربط الأنظمة مع أنظمة Cinet وتوسيع نطاق التوقيع الرقمي لمنتجات إضافية من خلال الربط PACI.



وقال: «تم تطوير أنظمة الرد والتجاوب مع العملاء في مركز الاتصال، ونظام التصنيف التلقائي المباشر لشريحة عملاء حسابي وبيتي».



خدمات ومنتجات رقمية مبتكرة



انفرد «بيتك» بإطلاق العديد من الخدمات والمنتجات الرقمية المبتكرة خلال العام الماضي، كأول بنك في الكويت، وذلك كما يلي:



٭ خدمة التعرف على السمات البيومترية للوجه في الفروع.



٭ الخدمات النقدية الطارئة رقميا.



٭ خدمات رقمية استثنائية لحساب الذهب (بيع، شراء، توصيل، تخزين).



٭ منصة «زاهب» الرقمية.



٭ خدمة التمويل أونلاين للشركات.



٭ خدمة الطباعة الفورية لبطاقات الائتمان والدفع المسبق لأول مرة في الشرق الأوسط.



٭ خدمة التحويل من بطاقات مسبقة الدفع إلى الحساب.



٭ التحويل إلى ويسترن يونيون عبر تطبيق «بيتك».



٭ تنفيذ 5 محافظ رقمية لتسهيل الدفع الإلكتروني: (Apple Pay، وGoogle Pay، وFitbit Pay، وGarmin Pay، وSamsung Pay).



٭ إطلاق بنك (تم) الرقمي.



٭ تطبيق بيتك «KFH Online» الشركات.



٭ تحديثات أنظمة «الإيزي واي» والتقارير والدخول الموحد (SSO 360) لـ «بيتك».



٭ التصنيف التلقائي المباشر لشريحة عملاء «حسابي» و«بيتي».



٭ أتمتة نموذج الإفصاح المالي.



٭ أتمتة تقديم الشكاوى من خلال موقع «بيتك» عبر الإنترنت.



٭ تحسينات على كشف حساب العملاء.