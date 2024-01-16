

في خطوة متميزة على مستوى القطاع، أعلنت شركة Ooredoo الكويت، عن نجاح أول تجاربها الحية للجيل الخامس المتقدم على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوصول لسرعات عالية باستخدام تقنية (mmwave) بالتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات. يؤكد هذا الإنجاز على التزام كل من Ooredoo والهيئة بلعب دور جوهري وقيادي في استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في قطاع الاتصالات.



وتأتي هذه التجارب مكملة لبنية تحتية متينة لشبكة الجيل 5.5 المتقدمة والتي تهدف إلى توفير سرعات عالية للإنترنت ونقل بيانات بسرعات قياسية في بيئة عمل حية مما سيفتح المجال لنقلة نوعية في تقديم خدمات جديدة وتجارب عملاء مميزة وغير مسبوقة وفتح أفاق جديدة للتواصل تتخطى الحدود الزمنية والمكانية. كما ركزت الاختبارات الأولية على وصول الاتصال اللاسلكي الثابت (FWA) واستعماله في استخدامات متنوعة، لقياس مدى فاعلية وفائدة هذه التكنولوجيا الحديثة، حيث تم تحقيق سرعات غير مسبوقة باستخدام تقنية الموجات الميليمترية (mmwave).



وبفضل قدرتها على تخفيض مستويات التأخير بشكل ملحوظ، تضمن تقنية Ooredoo الجديدة أداء سلسا وتجاوبا سريعا لتطبيقات مختلفة، مثل الألعاب عبر الإنترنت، الاجتماعات عن بعد، والواقع الافتراضي. إذ ان سعتها العالية تسمح بإجراء اتصالات متزامنة عبر أجهزة متعددة، مما يمهد الطريق لطرق استخدام مستقبلية في الشبكات ذات زمن الاستجابة المنخفض (uRLLC)، والاتصال الضخم للآلة (MMC).



وتهدف Ooredoo عبر تبنيها لهذا الحل إلى إحداث ثورة في عالم الاتصال للمنازل والشركات، وذلك عبر استخدام تقنية 5G mmWave لتوفير خدمات اتصال لاسلكي ثابتة. هذه التقنية ذات النطاق الواسع تقدم بديلا فعالا للاتصالات السلكية التقليدية، حيث ستمنح إنترنت عاليا، بل فائق السرعة في المناطق النائية، مما يمكن المستخدمين من الحصول على خيارات اتصال موثوقة وفعالة بشكل أكبر.



ويتجلى التزام الشركة بالابتكار بشكل أكبر من خلال مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام التي تم اكتشافها أثناء اختبار تقنية 5G mmWave، والتي تغطي مختلف المجالات مثل المدن الذكية وتطبيقات إنترنت الأشياء (IoT) والأتمتة الصناعية.