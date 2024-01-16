

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إطلاق جهاز الصراف التفاعلي، وهو حل مبتكر مصمم لتوفير تجربة مصرفية متميزة وسلسة لكل شرائح العملاء، وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك الشاملة والهادفة إلى مواكبة جهود التحول الرقمي المستمرة ومواصلة تطوير خدماته ومنتجاته.



ويجمع جهاز الصراف التفاعلي بين سهولة الخدمات المقدمة عبر أجهزة السحب الآلي والطابع الشخصي الذي تضفيه الخدمات المصرفية الشخصية، كما يتيح للعملاء إمكانية تنفيذ مجموعة واسعة من المعاملات المصرفية، بما فيها السحب النقدي، الإيداع النقدي، إيداع وصرف الشيكات، إلى جانب الرد على الاستفسارات العامة بمساعدة موظفي خدمة الجهاز من خلال مكالمات فيديو عالية الدقة.

وفي معرض تعليقه على إطلاق هذه الخدمة، قال رئيس مركز الاتصال في KIB، حمد الرضوان: نفتخر بهذه الخطوة المتقدمة والمتمثلة بإضافة جهاز الصراف التفاعلي إلى مجموعة حلولنا المصرفية المبتكرة.

إن هذه المبادرة المتميزة تعكس التزامنا المستمر بتقديم خدمة استثنائية تضمن راحة وأمان عملائنا، إذ سيسهم جهاز الصراف التفاعلي في تمكينهم من الوصول إلى الخدمات بسهولة أكبر من أجل إنجاز مجموعة كبيرة من العمليات المصرفية بسلاسة على مدار الساعة.

وأشار إلى أنه بإمكان العملاء الاستفادة من خدمات جهاز الصراف التفاعلي بطرق عدة حيث يتيح لهم إجراء عمليات السحب النقدي بما لا يتجاوز الحدود اليومية المسموح بها، إلى جانب التواصل المباشر مع أحد موظفي البنك عبر مكالمات الفيديو لإيداع النقود بسهولة ووفقا للحدود اليومية المحددة.

وقال في هذا الصدد: لبدء الخدمة من خلال جهاز الصراف التفاعلي، يمكن للعملاء مسح بطاقة الهوية المدنية وإدخال توقيعهم أو استخدام بطاقة السحب الآلي والرقم السري، إضافة إلى إجراء مكالمات الفيديو مع موظفي البنك المتخصصين عبر الجهاز لضمان سلاسة إنجاز معاملاتهم.

ويمكن للعملاء أيضا الوصول إلى ميزة صرف وإيداع الشيكات من خلال جهاز الصراف التفاعلي، حيث قال الرضوان في هذا السياق: يمكن للعملاء من خلال إجراء مكالمات الفيديو مع موظفينا عبر الجهاز الجديد، إيداع شيكات KIB وتسلم أرصدتها بكل كفاءة وسرعة، ما يوفر وقتهم وجهدهم.