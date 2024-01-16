أعلنت الأمم المتحدة أمس أنها بحاجة إلى 4.2 مليارات دولار في 2024 لتوفير مساعدة إنسانية لأوكرانيا ولملايين اللاجئين الذين فروا من بلدهم منذ الغزو الروسي الذي بدأ قبل قرابة السنتين، داعية المجتمع الدولي إلى عدم نسيان هذا النزاع الذي «تنافسه» أزمات أخرى، كما هي الحال في غزة والسودان.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أمام الصحافيين في جنيف، «هل تتذكرون أوكرانيا؟ قبل عام، لم نكن نتحدث سوى عن أوكرانيا، والآن، منذ عدة أسابيع، لم نسمع سوى القليل عنها».

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن 14.6 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في أوكرانيا هذه السنة، أي 40% من السكان. ومن بين هؤلاء الأشخاص، ثمة 8.5 ملايين يفترض إعطاؤهم الأولوية.



جاء ذلك عقب اجتماع أكثر من 80 دولة في سويسرا للبحث في صيغة للسلام في أوكرانيا اقترحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن السويسريين الذين شاركوا في تنظيم الاجتماع أقروا بعدم الاستعداد لضم روسيا إلى المحادثات.



وتعليقا على ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن المناقشات من دون روسيا حول ما يسمى بصيغة السلام التي اقترحتها كييف ممكنة، لكنها تفتقد لاحتمال التوصل إلى أي نتيجة.



وأضاف بيسكوف «بدون مشاركتنا، بالطبع، فإن أي مناقشات ممكنة، لكنها خالية من احتمالات التوصل إلى أي نتيجة».



وشدد بيسكوف على أن اجتماع دافوس حول «صيغة سلام» زيلينسكي، هو حديث من أجل الحديث فقط.