

بيروت ـ منصور شعبان - خلدون قواص



انتقل الحديث في لبنان إلى مرحلة جديدة من الاهتمام بما هو مطروح على أكثر من صعيد، أوله التطورات الميدانية المتلاحقة في جنوبه، والتخوف المتنامي من توسعها والمحاولات الدولية للحؤول دون ذلك، من خلال موفدين يفاوضون بالمطلوب من لبنان.



وفي هذا السياق، يأتي استقبال وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة السفيرة ليزا جونسون وتصريحه بعد اللقاء: «تلقينا بارتياح جهوزية الولايات المتحدة الاميركية للتوسط في تخفيض التصعيد وإعادة الهدوء والاستقرار الى الجنوب. نتحاور مع الجانب الاميركي بانفتاح وروح ايجابية للوصول الى حلول مستدامة تحفظ سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتضمن الحقوق والأمن والاستقرار بالأخص لأهالي الجنوب».



وحاليا ذهب كل الاهتمام، عشية مرور مائة يوم على بدء المواجهات عند الحدود الجنوبية، باتجاه ما قاله الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، في ذكرى مرور اسبوع على اغتيال اسرائيل للقيادي وسام حسن طويل، فيما الوضع ازداد توترا في أعقاب الخطاب، حيث كان التصعيد سمة الموقف بتوسع رقعة الغارات الإسرائيلية فتجاوز نهر الليطاني وبلغ منطقة جزين شمالا.



وأصدر «حزب الله» بيانا عن استهدافه «تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وحقق إصابات مباشرة».‏



وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي، بشكل مكثف، فوق القرى المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، وقد أغار مرتين على أطراف بلدة صديقين، وتعتبر هذه الغارة في منطقة متقدمة على الحدود مع فلسطين المحتلة، وفي هذا التصعيد إشارات إلى أنه ترجمة للعقد التي تواجه مساعي الموفد الأميركي آموس هوكشتاين لإرساء تهدئة مشروطة من الطرفين اسرائيل و«حزب الله».



وهنا يتم التداول في بيروت بأن هوكشتاين طرح، بحسب صحيفة «اللواء»، خمس نقاط اساسية، أولها وقف شامل لإطلاق النار وجميع الاعمال العدائية من الجيش الاسرائيلي، والثانية، انسحاب القوى من الجانبين إلى المراكز والنقاط التي كانت تتواجد فيها قبل السابع من شهر اكتوبر الماضي، والثالثة المباشرة والالتزام بتنفيذ مضمون القرار الدولي رقم 1701، والرابعة معاودة التفاوض حول النقاط المختلف عليها في عملية ترسيم الحدود بين البلدين، أما الخامسة فهي التفاوض على منطقة مزارع شبعا المحتلة من قبل إسرائيل.



وكان جواب رئيس مجلس النواب نبيه بري، على شكل سؤال لهوكشتاين عن الجهة الضامنة لالتزام إسرائيل بمضمون اي اتفاق يتم التوصل اليه والضمانات التي ستعطى للبنان بهذا الخصوص، فأكد هوكشتاين ان الولايات المتحدة الأميركية هي الضامنة لأي اتفاق يتم التوصل اليه بين لبنان وإسرائيل.



وفي السياق أكد مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان ان دور المملكة العربية السعودية أساسي في نهوض الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وشدد خلال لقائه السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري على ان دار الفتوى حريصة باستمرار على التعاون مع الأشقاء العرب وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الحاضنة للبنان وشعبه وللقضايا العربية والإسلامية، آملا أن تسفر جهود المملكة واللجنة الخماسية في إيجاد حل بأقرب فرصة ممكنة للمساعدة في انتخاب رئيس للجمهورية لتكون هذه الخطوة الأولى نحو نهوض الدولة ومؤسساتها.



من جهته، قال السفير بخاري: المملكة العربية السعودية مع لبنان شعبا ومؤسسات ولن تألو جهدا في تقديم أي مسعى وجهد لحل ما يعانيه لبنان من أزمات متعددة. وأكد وقوف المملكة مع كل القضايا العربية والإسلامية وخاصة ما يعانيه قطاع غزة والشعب الفلسطيني من عدوان مستمر على أرضه ومقدساته وشعبه.



إلى ذلك وتعليقا على كلام الأمين العام لـ«حزب الله» عن ان فتح الجبهة الجنوبية سيعزز أوراق لبنان التفاوضية في ترسيم الحدود سأل النائب غسان حاصباني في حديث الى اذاعة «صوت كل لبنان»: «من هي الجهة التي تفاوض باسم لبنان اليوم في ظل غياب رئيس الجمهورية وحكومة غير فاعلة؟».



من جهته، قال رئيس «تكتل بعلبك الهرمل» النائب حسين الحاج حسن، في احتفال تأبيني بالبقاع، إن «ما حصل خلال الـ 100 يوم التي مضت في لبنان والعراق واليمن وغزة هو اغتيالات، تهديدات، قصف. في غزة توجد حرب كبيرة، وفي لبنان حرب، وفي اليمن والعراق حرب، ولكل ساحة مقوماتها وتفاصيلها وحجمها».