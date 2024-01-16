

القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات بشأن إصدار قرار بوقف الامتحانات ببعض المدارس على مستوى الجمهورية لفترة مؤقتة نتيجة تفشي مرض الجديري المائي بين الطلاب بالمدارس.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان له امس- أنه قام بالتواصل مع وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني، واللتين قامتا بنفي ذلك، مشيرتا إلى أنه لا صحة لوقف الامتحانات أو تفشي مرض الجديري المائي بين الطلاب بالمدارس.



وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الوضع الصحي آمن ومستقر بين طلاب المدارس، دون وجود تفشي أو انتشار للمرض بينهم، وأشارت إلى أن هناك برنامج ترصد وبائي يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب إلى داخل البلاد.



وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة على انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل طبيعي بكافة المدارس دون أي توقف، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، ونوهت بالتعليمات الدائمة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع أي أمراض معدية داخل الفصول التعليمية بمختلف المدارس، بالتنسيق مع مديريات الصحة بكافة المحافظات، وذلك حرصا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين في مختلف المنشآت التعليمية.