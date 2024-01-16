

قام رجال قوة الاطفاء العام بإخلاء بناية من قاطنيها بمنطقة الفحيحيل إثر حريق شبّ في شقة تقع في الطابق السادس.



‏وقالت قوة الإطفاء، في بيان لها، ان رجالا من فرقتي الفحيحيل والأحمدي تعاملــــوا عصر أمس مع حريق شقة بالدور السادس في بناية بمنطقة الفحيحيل، مشيرة الى انه تم إخلاء السكان ومكافحـــــة الحريق والسيطرة عليه وإخماده، مشيرة الى ان الحريق لم يتسبب في وقوع أي إصابات.



هذا وانتقل فريق من وحدة التحقيق بقوة الإطفاء العام وذلك للوقوف على سبب الحريق فيما يرجح أن يكون سبب الحريق ناتج عن تماس كهربائي وهو ما سيحدده الفنيون من وحدة التحقيق في الاطفاء.