

‬بحضور مدير عام الإدارة العامة للجمارك عبدالله الشرهان، جرى توقيع اتفاقية الدورات التدريبية بين الادارة العامة للجمارك والرئاسة العامة للحرس الوطني، وذلك لتسخير الإمكانيات المشتركة لضمان جاهزية المنافذ وأمن وتيسير التجارة عبر الحدود وحماية الاقتصاد الوطني من كل المخاطر وتلبية الاحتياجات الطارئة وفق خطط تعاون محكمة وأدوار بمسؤوليات محددة وخطط اتصال فعالة مع موظفي الجمارك من خلال برامج تدريبية مشتركة وفق اعلى المعايير العالمية لرفع مستوى الكفاءة والاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات الطارئة.



‬و‫ذكرت «الجمارك» في بيان لها ان ‬توقيع البروتوكول مع الحرس الوطني يمثل اضافة لعمل الادارة العامة للجمارك في تحقيق استراتيجية متكاملة بمشاركة جهات الدولة لضمان أمن وانسيابية التبادل التجاري أمام أي طارئ لتحقيق الأهداف المنشودة.