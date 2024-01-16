

منصور السلطان



ألقى رجال دوريات اسناد مديرية الجهراء مساء أمس القبض على مواطن من أرباب السوابق بحالة تعاط وبحوزته مواد مخدرة على طريق السالمي. وضبط المواطن عقب الاشتباه بسيارة متوقفة على جانب الطريق، وبتفتيشه احترازيا تم العثور على حشيش وشبو وكيميكال وحبوب مخدرة وأدوات للتعاطي.

هذا، وتم اقتياد المواطن والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. من جهة أخرى، ألقى رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء القبض على شخص بالعقد الرابع في منطقة النسيم بحالة تعاط وبحوزته 10 حبوب مخـــدرة وأدوات للتعــــاطي.



هذا، وتمت إحالة الشخص والمضبوطات إلى الجهة المختصة.