

محمد الجلاهمة



احتجز شاب من مواليد 1996 في نظارة مخفر الجهراء على خلفية قيامه بسرقة ساعة من داخل معرض متخصص في بيع الأجهزة الإلكترونية.



وأرفق في ملف القضية والتي حملت رقم 11/2024 بتصنيف جنح مقطع التقط بكاميرات المراقبة يظهر قيام المتهم بسرقة ساعة ثمينة ومحاولة الخروج بها الى خارج المعرض.



وقال مصدر أمني ان وافدا باعتباره الممثل القانوني للمعرض تقدم إلى مخفر شرطة الجهراء وقال ان كاميرات المراقبة رصدت شخصا يقوم بتفحص بعض منتجات المعرض ثم اقترب من كاونتر الساعات الفخمة والتقط إحداها وقام بوضعها في معصمه ومن ثم حاول الخروج ليتم توقيفه من قبل عمال الأمن وفي يده الساعة. وأضاف المصدر ان المبلّغ قدم فيديو وثق كل ما صدر عن المتهم منذ لحظة دخوله المعرض حتى توقيفه وفي يده الساعة.



إلى ذلك، زعم المدعى عليه في أقواله ان ما صدر عنه ليس سرقة، وإنما ما صدر عنه مجرد سهو.



هذا، ورفضت إدارة المعرض محاولة المتهم وأقاربه دفع قيمة الساعة والتعويض مقابل التنازل عن القضية، وتمسكت باتخاذ الإجراءات القانونية.



من جهة أخرى، أبلغ مواطن مخفر الجهراء عن تعرض سيارته للسرقة عن طريق الكسر.



وأضاف انه خرج من أحد البنوك وتوجه لمنزله، وفي صباح اليوم التالي اكتشف أن الزجاج الجانبي للسيارة قد تعرض للكسر وأن الجاني سرق حقيبة بداخلها أوراق رسمية، معتقدا أنها تحوي مبالغ مالية.



ورفض المبلغ اتهام أحد بالسرقة، وسجلت قضية ضد مجهول، وأحيلت إلى المباحث لضبط المتهم.