

اختتمت مسابقة «ألوان الموسيقى» أسبوعها الأول، والذي أسفر عن لوحات إبداعية، جسدت قدرة الفنانين التشكيليين على الدمج بين الفن والموسيقى والرقي في التعبير.



المسابقة الأولى من نوعها في الكويت التي أطلقتها أكاديمية لوياك للفنون «لابا»، جمعت تحت سقفها 24 فنانا موهوبا من داخل وخارج الكويت، يتنافسون على هيئة مجموعات في يوم الأربعاء من كل أسبوع.



انبثقت المسابقة بفضل جهود رئيس قسم الموسيقى في «لابا» هشام الحلاق، وانطلقت الأسبوع الماضي بالتعاون مع قسم الفنون التشكيلية في الأكاديمية، بإشراف مديرة القسم، أميرة بهبهاني، ورئيسة القسم زينة دبوس.



قامت المجموعة الأولى من الفنانين، على مدار أربع ساعات متواصلة، بإبداع لوحات فنية مستوحاة من مقطوعات موسيقية مختلفة، حيث استخدموا الفرش والألوان ليعكسوا عمق إحساسهم وتفاعلهم مع كل نغمة موسيقية. ونجحوا في التعبير عن مشاعرهم ومفاهيمهم حول الحياة، والأحداث الواقعية، ومشاعر الألم والفرح، لتنتج إبداعات فنية مشبعة بالتنوع والفرادة.



وفي تعليقه على هذه المسابقة، أوضح هشام الحلاق، صاحب الفكرة، أن «الهدف الأساسي من المسابقة هو ترجمة الصوت إلى لون، ودراسة الأثر النفسي لكل نوع من أنواع الموسيقى على الأفراد. إنها تجربة مميزة تجمع الرسامين المحترفين لتصوير عوالم وحضارات موسيقية متعددة، نخلق فيها مساحة من التعبير الحر معا».



ومن جهتها، قالت اميرة بهبهاني، عضو مجلس الإدارة في «لابا»، عن العلاقة القوية بين الموسيقى والفن، منوهة بأنه قد تم تخصيص أربع ساعات موسيقية مختلفة، ومختارة بعناية، لكل فنان، وهي أنواع لن تتكرر في الأسابيع المقبلة. ونحن كمشرفين، لا نعرف نوع الموسيقى الذي يسمعه الفنان، وعلى أساسه يرتب أفكاره ويرسمها خلال المهلة الزمنية المحددة. إنه نوع من المنافسة على شتى المستويات، حيث ينافس الفنان نفسه ليدرك كيفية طرح الفكرة ورسمها في غضون أربع ساعات مع موسيقى لا يعرفها، ومن المحتمل ألا يحبها أيضا. وهنا يكمن التحدي ومدى القدرة على الابتكار بالألوان. وقد لاحظنا أن الأعمال الكلاسيكية كانت طاغية بشكل كبير، وحاولنا إخراجهم من الأفكار النمطية، كون المسابقة غير تقليدية على الإطلاق.



وأوضحت زينة دبوس أن «ألوان الموسيقى» هي «مسابقة غنية بالابتكار والإبداع والحماس، حيث يشعر الفنان بالتحدي وهو يرسم ويستمع للنغمات والمعزوفات الموسيقية. ومن خلال هذه المسابقة، سنقوم باختيار اللوحات الفائزة التي ستشارك في معرض منصة الفن المعاصر (كاب) في الفترة بين 29 يناير الجاري و5 فبراير المقبل.



هذا وستواصل المسابقة الأولى من نوعها في الكويت، فعالياتها على مدار شهر كامل، بالتعاون مع شركة «Ooredoo»، في تعبير عن حرص شركة الاتصالات المعروفة وأكاديمية «لابا» على تحقيق التواصل والتفاعل، من منطلق إيمانهما بالفن كجسر عبور نحو تحقيق السلام الداخلي والتواصل مع الكون والحياة ومع الآخر على اختلافه وتنوعه، سواء من خلال الروح أو الموسيقى أو الثقافة والمعرفة، بما يسهم في إثراء المجتمع وإعلاء شأن الفنون ورقي المجتمعات.



وفي السياق، أعربت مدير أول العلامة التجارية في «Ooredoo» الكويت، زينب الشمري، عن سعادة الشركة برعاية هذه المسابقة قائلة: «تملك شركة Ooredoo سجلا حافلا بدعم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تمس وتهم مختلف شرائح المجتمع. إن هذه المسابقة الفريدة من نوعها، تنسجم مع شعار Ooredoo «طور عالمك»، حيث نرى من خلالها الفرصة المثالية لتطوير الفن عبر دمجه مع الموسيقى».