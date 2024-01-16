

دمشق - هدى عبود



كشفت الفنانة ليليا الأطرش عن معاناتها الكبيرة من الخذلان بالحب، عازية السبب إلى شخصيتها المعطاءة المحبة التي تجعل الطرف الآخر يشعر بضمان وجودها، وقالت إنها لا تستطيع العيش دون حب، وتحاول جاهدة إنجاح علاقاتها العاطفية، إلا أن عفويتها واندفاعها وعدم التفكير ببعض التفاصيل تفسد محاولاتها وتجعل الطرف الآخر يتكبر عليها ويتخلى عنها.



وأضافت ليليا، خلال حوارها في برنامج «عندي سؤال» مع محمد قيس، أنها ليست ضعيفة في الحب وأمام الرجل، هي فقط تتمتع بشخصية عاطفية، مشيرة إلى أنها لم تفقد الأمل في إيجاد الحب الحقيقي، معلقة: «سأظل أحب وأحب، ولا أخاف من عدم إيجاد حب، أنا دائما في حالة حب لأنني لا أستطيع العيش من دونه»، لافتة إلى أنه كان بإمكانها الزواج وتكوين أسرة، إلا أنها لم تستطع نسيان مشاعرها وعاطفتها، قائلة: «حاولت أن أتبع عقلي وأتزوج، لكن عندما أصبح الأمر جديا فشلت».



كما كشفت عن تعرضها للخداع من قبل بعض الرجال الذين حاولوا استغلال اسمها وشهرتها، مؤكدة عدم خوفها من الموت، لأنها شعرت به مرتين، ولم تجده مخيفا، مشيرة إلى أن عائلتها لا يعرفون بذلك مطلقا، وقالت إنها عاشت تجربة الموت للمرة الأولى عندما أصيبت بمرض قاس ألزمها الفراش عدة أيام، وحينها كانت تطلب رؤية أهلها فردا فردا، وأنعم الله عليها بالشفاء بعد دعائها وتضرعها له، والتجربة الثانية كانت منذ 4 أشهر، وحينها فقدت وعيها فجأة دون أي سبب، ولم تدرك حتى الفترة التي بقيت فيها على هذه الحالة، قائلة: «فجأة وقعت وبطل فيه ضوء، وما عرفت لإمتا بقيت بهذه الحالة، وما استوعبت شو صار».