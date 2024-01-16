

يعقوب العوضي



يختتم منتخبنا الوطني لكرة اليد في الـ 5 مساء اليوم مشوار الدور التمهيدي في البطولة الآسيوية الـ 21 لكرة اليد والمقامة في البحرين (تصفيات كأس العالم 2025) بلقاء المنتخب القطري على صدارة المجموعة الأولى.



ويملك الأزرق برصيده 4 نقاط ضمنت له التأهل إلى الدور الثاني رسميا، وذلك بعد خسارة المنتخب العماني من قطر مساء أول من أمس، كما يملك المنتخب القطري الرصيد نفسه من النقاط متصدرا الترتيب العام بفارق الأهداف عن الأزرق.



ويتطلع منتخبنا لتقديم أفضل ما يملك أمام أحد المرشحين لنيل لقب البطولة، ولم يتخط أزرقنا المنتخب القطري في آخر 4 مواجهات بينهما، وعليه فان الهدف الأساسي للجهاز الفني بقيادة المدرب الجزائري سعيد حجازي هو الفوز وكسر حاجز الخسارة. ولعل المستوى الفني بين المنتخبين يميل للمنتخب القطري لكن رغم ذلك لا شيء مستحيلا في كرة اليد، إذ أظهر أزرقنا مستوى مميزا أمام العنابي في دورة الألعاب الآسيوية رغم خسارته، وكان النقص العددي سببا مباشرا في الخسارة، وعليه اليوم أن يحذر من الأخطاء في الشقين الدفاعي والهجومي.



وفي هذا السياق أكد مدير المنتخبات الوطنية فيصل صيوان، أن الجهاز الفني وضع النقاط على الحروف بعد المباراة الأولى مع منتخب عمان ونجح في علاج معظم الأخطاء الفنية خاصة إضاعة الفرص المحققة، كما عمل على تقوية الدفاع ووضع تشكيل تكتيكي لمواجهة المنتخب القطري.



وأضاف أننا ركزنا في التدريبات الأخيرة على جوانب الهجوم لتعزيزه بغية خوض مباراة ترتقي لسمعة المنتخبين الفنية في القارة الصفراء.



ومن زاوية أخرى أعلن نادي القادسية عن التعاقد مع المدرب المقدوني زوران كاتسر لقيادة الجهاز الفني لفريق اليد الأول إلى جانب مساعده ومواطنه كريستيان جرتشفيسكي، حيث سيتسلم الجهاز الفني دفة تدريب الفريق للموسم المقبل الذي ينطلق ببطولة الدوري العام في 6 فبراير المقبل.