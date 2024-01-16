

مبارك الخالدي



نفى اتحاد كرة القدم الأخبار المتداولة فيما يخص اعتذار الكويت عن عدم استضافة بطولة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 26»، مؤكدا جهوزية الكويت لاستضافة هذا الحدث الرياضي الذي يضم أبناء الخليج، وان الكويت دائما ترحب بجميع الأشقاء ولديها كامل الاستعداد والقدرة على استضافة البطولات سواء الخليجية أو الآسيوية.



من جانب اخر، يلتقي منتخبنا الوطني الأولمبي تحت 23 سنة اليوم مع منتخب تايلند في مباراة ودية ضمن معسكر الأزرق المقام في بانكوك، والذي يستمر حتى 22 الجاري، ومن المقرر أن يلعب المنتخب مباراة اخرى لم تحدد بعد.



ويستعد «الازرق» لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة والمقررة في قطر أبريل المقبل والمؤهلة بدورها الى اولمبياد باريس، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة مع منتخبات أوزبكستان وماليزيا وفيتنام.



واختار الجهاز الفني للأزرق بقيادة اميليو بيكسي قائمة ضمت 22 لاعبا للمعسكر، غير ان الاعتذارات والاصابات الطارئة غيرت توجهات الجهاز الفني ليقوم باستدعاء وضم اللاعبين صالح المحطب وعمر السليم وجراح الهليلي وعبدالعزيز العتيبي وطلال الحجرف. ويسعى الجهاز الفني إلى تحقيق اكبر قدر من الفائدة الفنية والمعنوية، لما لذلك من مردود ايجابي على خطة الاعداد لخوض النهائيات.