

مبارك الخالدي



نجحت إدارة النادي العربي في ضم المهاجم التونسي أيمن الصفاقسي في صفقة تهدف الى تدعيم صفوف الأخضر لخوض الاستحقاقات المقبلة. ومن المتوقع أن يكون اللاعب بديلا للسنغالي ممادو ثيام الذي تبدو فرص بقائه مع الفريق محدودة. وخاض اللاعب الصفاقسي تجربة مميزة مع فرق تونسية ومصرية توجها بحصوله على هداف موسم 2020-2021 مع فريق النجم الساحلي، كما حقق كأس الرابطة المصرية في موسم 2021-2022 مع فريق فيوتشر. ومن المتوقع ان يكون اللاعب إضافة قوية للفريق العرباوي بتواجد المغربي حمزة خابا الذي تم تمديد عقده لموسم قادم بعد التألق الذي قدمه خلال الموسم الجاري واعتلائه قائمة الهدافين لدوري زين الممتاز حتى الآن.