

عبدالعزيز جاسم



استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية بقيادة المدرب الوطني محمد المشعان على مواجهة فريقي الأهلي والخالدية البحرينيين غدا و21 تواليا ضمن معسكر الفريق المقام حاليا في العاصمة البحرينية المنامة. وستكون مباراة الأهلي هي الأولى تحت قيادة المشعان والتي سيحاول خلالها تنفيذ بعض خططه تمهيدا لتثبيت طريقة لعبه تدريجيا حتى الوصول لبطولة دوري زين الممتاز والتي تسبقها إقامة كأس سمو الأمير التي ستنطلق 26 الجاري.



وسبق للأصفر أن اعتذر عن عدم انضمام لاعبيه لصفوف المنتخبين الأول والأولمبي من أجل منح المدرب مهلة كافية خلال فترة التوقف لتطبيق أفكاره.



إلى ذلك، حرص نجم القادسية بدر المطوع على خوض التدريبات مع فريق تحت 21 سنة للحفاظ على لياقته البدنية بعدما تعذر مغادرته مع الفريق إلى البحرين بسبب ظروف عمله.