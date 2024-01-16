

أجرى اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة في مقره بالعاصمة القطرية الدوحة عبر تقنية الاتصال المرئي، قرعة النسخة الثانية من بطولة غرب آسيا للاندية «رجال» المقررة إقامتها في سلطنة عمان من 2 حتى 11 فبراير المقبل بمشاركة 11 ناديا.



وجاء فريق القادسية ضمن المجموعة الاولى والتي ضمت الى جانبه اندية الريان القطري «حامل اللقب» والسيب العماني وبني ياس الإماراتي والابتسام السعودي، بينما ضمت الثانية الكويت وبرفقته صحار العماني مستضيف البطولة وشباب الحسين الأردني وخيبل المهرة اليمني والعربي القطري والأهلي البحريني.



وأشرف على مراسم القرعة محمد سالم الكواري الامين العام لاتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة، وأمين سر الاتحاد القطري للكرة الطائرة يوسف كانو.