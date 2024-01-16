

حقق منتخبنا الوطني للرماية أمس ميداليتين فضية وبرونزية في منافسات بطولة الكويت الآسيوية لرماية الخرطوش المتواصلة بالبلاد بمشاركة 26 منتخبا والتي خصصت لرماية «تراب» للرجال والسيدات والناشئين.



وجاء حصاد الكويت عبر فوز المنتخب المكون من طلال الرشيدي وناصر المقلد وعبدالرحمن الفيحان بالمركز الثالث في منافسات الفرق لينال البرونزية خلف المنتخب الصيني الذي توج بالذهب، فيما احتل منتخب قطر المركز الثاني والميدالية الفضية.



وأحرز الرامي الواعد صلاح الرشيدي المركز الثاني في مسابقة فردي الناشئين بعد منافسة قوية مع اللبناني غسان بعقليني الذي حقق الذهبية الأولى للعرب في هذه البطولة، فيما نال الصيني يان زن ليو البرونزية.



إلى ذلك، تقام اليوم مسابقة الزوجي المختلط «تراب»، ضمن منافسات بطولة الكويت الآسيوية للرماية، التي تقام على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد «الأولمبي» وتختتم منافساتها 22 الجاري بمشاركة 26 دولة.



وأكد رئيس الاتحاد الأردني للرماية حسين المجالي، أن مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد هو الأفضل في القارة الآسيوية، مضيفا أن الرماية الكويتية باتت فخرا لكل عربي، فاستضافة بطولة الكويت الآسيوية بهذا المستوى الرائع من خلال توفير جميع الإمكانيات المتاحة للجنة المنظمة العليا أمر يدعو للفخر.



وأضاف أن أبطال الرماية الكويتيين ينافسون دولا عظمى مثل الصين وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول المتقدمة عالميا، كما تمكنت الرماية الكويتية بقيادة م.دعيج العتيبي من مواصلة التفوق وتنظيم العديد من بطولات الرماية بنجاح منقطع النظير، وهذا النجاح سيستمر بشكل مؤكد.