

انتهت المواجهة بين مان يونايتد وضيفه توتنهام بالتعادل 2-2 في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وفي «أولد ترافورد» ورغم تقدمه مرتين على ضيفه توتنهام اكتفى يونايتد بالتعادل 2-2 وفشل بالتالي في تحقيق فوزه الثاني فقط في آخر 6 مراحل، رافعا رصيده الى 32 نقطة في المركز السابع مع مباراة أكثر من برايتون (31 نقطة).



في المقابل، نجح توتنهام الذي بدأ اللقاء باشراك الوافد الجديد الألماني تيمو فيرنر أساسيا بعد التعاقد معه الثلاثاء على سبيل الإعارة من لايبزيغ، في رفع رصيده إلى 40 نقطة وبقي خامسا بفارق الأهداف خلف جاره أرسنال الرابع.



وخاض يونايتد اللقاء تحت أنظار جيم راتكليف الذي استحوذ على 25% من أسهم النادي مقابل نحو 1.25 مليار جنيه استرليني (نحو 1.44 مليار يورو).



وقال راتكليف الذي تولى إدارة عمليات كرة القدم في النادي، إنها «المباراة الأولى لي منذ إتمام العملية.. لقد قمت بالكثير من الأمور المثيرة، لكن هذا الأمر يتفوق عليها جميعا. لا شك بذلك». واعترف مدرب مان يونايتد، إريك تن هاغ، بأنه يشعر بخيبة الأمل، بعدما خرج فريقه متعادلا، وقال: «أعتقد أنها كانت مباراة مكثفة للغاية. لقد كانت جيدة جدا للجمهور. عندما تحلل المواجهة وتنظر إلى الوراء تشعر بخيبة أمل بعض الشيء لأننا تقدمنا مرتين واستقبلت شباكنا هدفين بسهولة».



وعن بداية المباراة الممتعة قال «كان الأمر جيد جدا وسجلنا هدفين رائعين في الشوط الأول. كان من الجيد أن نرى كيف كسرنا الخطوط وكنا مباشرين. ولهذا السبب نشعر بخيبة أمل لأننا لم نفز».