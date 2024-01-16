

عزز باريس سان جرمان، حامل اللقب، موقعه بصدارة ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه لنس 2-0 ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر.



وسجل برادلي باركولا (30) وكيليان مبابي (89) هدفي سان جرمان.



ورفع سان جرمان رصيده إلى 43 نقطة بصدارة «ليغ 1» بفارق 8 نقاط عن نيس الثاني، مستفيدا من تعثر الأخير في هذه المرحلة على يد رين بثنائية نظيفة.



أما لنس فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثامن. والفوز هو الثالث تواليا لسان جرمان بما فيه الانتصار الساحق على ريفال المغمور 9-0 ضمن الدور ثمن النهائي لكأس فرنسا الأحد الماضي.



وصعد بريست الى المركز الثالث عقب فوزه على مونبلييه بثنائية نظيفة.



وبعدما خسر موناكو امام رينس 1-3، كانت الفرصة سانحة امام بريست للتقدم عليه، وأتاح هدفا هوغو ماغنيتي (48) وجيريمي لو دوارون (90+2) الفرصة أمامه لانتزاع المركز الثالث. وأصبح في رصيد بريست 34 نقطة بفارق نقطة واحدة عن موناكو الرابع. كما قلص الفارق مع نيس الثاني الى نقطة واحدة. والفوز هو العاشر لبريست هذا الموسم مقابل 4 هزائم و4 تعادلات.



في المقابل، تجمد رصيد مونبلييه عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر. كما فاز ليل على ضيفه لوريان 3-0.



وحقق تولوز فوزا ثمينا على متز بهدف وحيد سجله السويسري فنسان سييرو في الدقيقة 12، كما فاز كليرمون على مضيفه نانت 2-1. وفشل ليون، بطل فرنسا سبع مرات، في الخروج من منطقة الخطر، وذلك بعد سقوطه على يد مضيفه لوهافر 1-3.