

ودعت اليابانية ناومي أوساكا، حاملة اللقب عامي 2019 و2021، بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، بعد خسارتها أمام الفرنسية كارولين غارسيا في الدور الأول، فيما حجز كل من الأميركية كوكو غوف والتونسية أنس جابر والروسي دانييل مدفيديف مقاعدهم إلى الدور الثاني، وخرجت أوساكا باكرا أمام غارسيا المصنفة التاسعة عشرة بعد الخسارة 6-4 و7-6 (2-7).

وعادت اليابانية (26 عاما) مطلع العام لتشارك في دورة بريزبين بعد استراحة لـ 15 شهرا بسبب مخاوف متعلقة بصحتها الذهنية، وأنجبت ابنتها شاي في يوليو الماضي، لكنها خرجت من الدور الثاني أمام التشيكية كارولينا بليشكوفا.

وتأهلت غوف، المصنفة الرابعة، على حساب السلوفاكية آنا كارولينا شمييدلوفا (68) بنتيجة 6-3 و6-0. في المقابل، خرجت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا (7) من البطولة عقب خسارتها أمام الأوكرانية دايانا ياستريمسكا (93) 6-1 و6-2.

وحجزت التونسية أنس جابر (6) مقعدها في الدور الثاني بفوزها على الأوكرانية يوليا ستارودبتسيفا (150) 6-3 و6-1. وتأهل الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثا عالميا والوصيف مرتين، إلى الدور الثاني بعد فوزه على الفرنسي تيرانس أتمان.

وواجه مدفيديف ظروفا صعبة أمام أتمان الذي حطم مضربه وانسحب باكيا بعد تعرضه لتشنجات شديدة أجبرته على مغادرة الملعب خلال الخسارة 5-7، 6-2، 6-4 و1-0. وسيلعب مدفيديف مع الفنلندي إميل روسوفوري في الدور الثاني.



وخرج البريطاني أندي موراي المصنف 44 والذي وصل إلى النهائي خمس مرات، بعد خسارته أمام الأرجنتيني توماس مارتن إتشيفيري (30) 6-4، 6-2 و6-2.