

نجح ميلان أن يبقى في أجواء الصراع على اللقب بعدما حسم مواجهته مع ضيفه روما 3-1 بنكهة فرنسية في المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ففي «سان سيرو»، حقق ميلان فوزه الثالث تواليا والثالث عشر هذا الموسم بتفوقه على روما للمرة الثانية هذا الموسم (فاز 2-1 في العاصمة في 1 سبتمبر)، رافعا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن جاره إنتر المتصدر الفائز على مضيفه مونزا 5-1، و4 عن يوفنتوس الثاني الذي يلعب اليوم مع ضيفه ساسوولو في ختام الجولة.



ورد بيولي على الانتقادات التي طالته بعد الخروج من الكأس قائلا «أنا صراحة، لست قلقا ولا أغضب أو أشعر بالإهانة جراء الانتقادات. نحن رفعنا مستوى التوقعات من الجمهور بالأداء الذي قدمناه في الأعوام الأربعة الأخيرة، وبالتالي من الطبيعي أن يتوقعوا منا الذهاب بعيدا في دوري الأبطال، أن نصل إلى نصف نهائي الكأس». على الجانب الآخر، تجمد رصيد روما عند 29 نقطة في المركز التاسع بعد تلقيه الهزيمة السابعة بالموسم.