

استهل العراق بطل آسيا لكرة القدم عام 2007 النسخة الحالية من البطولة القارية المقامة في قطر بالفوز على إندونيسيا 3-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على ستاد أحمد بن علي ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وسجل لـ «أسود الرافدين» مهند علي (17)، اسامة الرشيد (45+7) وأيمن حسين (75) أهداف العراق، ومارسيلينو فردينان (37) هدف اندونيسيا.



ودخل المنتخب العراقي المباراة وهدفه إحراز النقاط الثلاث ضد أضعف منتخبات المجموعة التي تضم اليابان الفائزة على فيتنام 4-2 وجدد العراق بالتالي تفوقه على اندونيسيا في غضون ثلاثة اشهر بعد ان حقق فوزا ساحقا عليها 5-1 في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 نوفمبر الماضي. احتسب الحكم 10 دقائق كوقت بدل عن الضائع في الشوط الاول، وقد شهد ضغطا كبيرا من المنتخب العراقي.



هذا، ويلعب العراق في الجولة الثانية مع اليابان الجمعة المقبل.



من جانب آخر، استهل منتخب كوريا الجنوبية حملته في بطولة كأس آسيا لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، بالفوز على المنتخب البحريني 3-1 أمس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.



وأنهى المنتخب الكوري الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه إن بيوم هوانغ في الدقيقة 39.



وفي الشوط الثاني تمكن «الأحمر» من تعديل النتيجة بهدف أحرزه عبدالله الحشاش في الدقيقة 51، ولم تدم فرحة المنتخب البحريني بالتعادل طويلا، حيث تمكن المنتخب الكوري من تسجيل هدف التقدم الثاني عن طريق كانغ إن لي في الدقيقة 56، واستطاع المنتخب الكوري أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 63 عن طريق كانغ إن لي.



وحصد المنتخب الكوري أول ثلاث نقاط له في البطولة ليعتلي قمة المجموعة بشكل مؤقت، فيما ظل المنتخب البحريني بلا رصيد.