

قال المدير الفني للمنتخب العماني لكرة القدم، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، إنهم يشعرون بالفخر لتواجدهم في كأس آسيا المقامة حاليا بقطر قبل مواجهة السعودية اليوم في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.



وأكد برانكو أن المنتخب العماني استعد بشكل جيد للقاء، وأن فريقه سيسعى بكل قوته لتحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مبارياته بالبطولة.



وقال برانكو: «دولة قطر تملك تاريخا طويلا من التنظيم الرائع للبطولات الكبيرة وآخرها المونديال والبطولة الحالية يتم تنظيمها على أعلى مستوى». وأكد: «لدينا طموحات كبيرة في هذه النسخة الآسيوية بالرغم من صعوبة المجموعة، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل الوصول لأبعد دور ممكن في البطولة».



وعن مواجهة السعودية، أكد برانكو: «المنتخب السعودي سيكون منافسا قويا للغاية.. ولكننا قمنا بالاستعداد بشكل جيد للقاء وسنبذل أقصى ما في وسعنا».



وأضاف: «السعودية قدمت أداء كبيرا في كأس العالم واستطاعوا الفوز على بطل العالم الأرجنتين. وسيتطلعون لمواصلة عروضهم الجيدة في البطولة الآسيوية».



وأشار إلى أن مانشيني يقوم ببناء منتخب شاب ومتطور للسعودية.



من جانبه، قال حارب السعدي، لاعب عمان إنهم متحمسون للغاية لبداية البطولة، مشيرا إلى أن زملاءه جاهزون لمواجهة المنتخب السعودي اليوم.



وقال: «نعرف قوة المنتخب السعودي في آسيا. لعبنا معهم مباراتين في التصفيات وأظهرنا شخصية كبيرة. وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية».