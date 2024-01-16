

يلتقي منتخب تايلند مع نظيره قيرغيزستان على ملعب عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن المجموعة السادسة من بطولة آسيا لكرة القدم.



ويتطلع المنتخبان للفوز بالمباراة من أجل حصد 3 نقاط تمنحهما دفعة معنوية قبل مواجهتي السعودية وعمان.



ويأمل المنتخب التايلندي في عبور دور المجموعات والصعود للأدوار الإقصائية بعدما صعد لدور الـ 16 في نسخة 2019، واحتلاله المركز الثالث في نسخة 1972.



في المقابل، يتطلع منتخب قيرغيزستان لتحقيق فوزه الثاني في بطولات كأس آسيا، خاصة أنه شارك مرة واحدة في البطولة كانت في نسخة 2019، ووقتها خسر مباراتين وفاز بمباراة وتأهل لدور الـ 16.