

حسم المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، الإيطالي روبرتو مانشيني، الجدل الدائر بشأن قرارات استبعاده لعدد من اللاعبين من قائمة الأخضر في كأس آسيا «قطر 2023».



وكشف المدرب الإيطالي سر استبعاد الثلاثي نواف العقيدي وسلمان الفرج وسلطان الغنام، حيث قال، في المؤتمر الصحافي أمس، إن كل هؤلاء اللاعبين لم يرغبوا في الانضمام، لافتا إلى أن الفرج في أول معسكر قال له إنه لا يريد أن يلعب في المباراة الودية ليقرر استبعاده تماما.



وأضاف انه بالنسبة للاعب سلطان الغنام فإنه قال إنه ليس سعيدا باللعب للمنتخب، فيما كشف عن أن نواف العقيدي قال لمدرب الحراس إنه إن لم يلعب كأساسي فإنه لا يريد البقاء.



وواصل: «القائمة الأولية 50 لاعبا.. وأحضرنا 30 لاعبا بسبب أن لدينا لمدة أسبوعين معسكرا ومن الممكن أن تحدث إصابات، والثلاثي محمد مران وعلي هزازي وسلطان الغنام قالوا إنهم ليسوا سعداء بالبقاء فغادروا».



واستهجن مانشيني هذا الأمر من بعض اللاعبين، قائلا: «لا أفهم أن يكون لاعب شاب يرفض تمثيل المنتخب.. فهو ليس ناد.. وهذا وضع غريب جدا ولأول مرة يمر علي مثل هذا.. سألت نواف 3 مرات وسلطان مرتين.. وأحترم قرارهما ولن استدعيهما مجددا».



وعن مواجهة عمان اليوم، قال مانشيني إن المنتخب السعودي مستعد جيدا للمباراة، لافتا إلى أن المباراة الأولى دائما ما تكون أكثر أهمية وصعوبة، معربا عن أمله في أن يفتتح البطولة بالشكل المناسب.



من جانبه، أكد لاعب المنتخب السعودي صالح الشهري صعوبة المباراة الأولى في أي بطولة، وأكد أن الفريق يأمل في الخروج بنتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير.