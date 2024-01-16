بعد اعتقاد واسع النطاق بأن «تشانا»، وهي لغة فئة كبيرة من السكان الأصليين في الأرجنتين، انقرضت إلى الأبد، ظهر رجل يدعى بلاس خايمي، ليعلن أنه أمضى نحو عقدين من الزمن وهو يتعلمها ويعمل على إحيائها، حسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.



و«تشانا» هم شعب أصلي في الأرجنتين وأوروغواي، وكانت حياتهم متشابكة مع نهر بارانا العظيم، ثاني أطول نهر في أميركا الجنوبية، وكانوا يقدسون الصمت، ويعتبرون الطيور حراسا لهم. وفي إشارة إلى جهود خايمي في إحياء لغة قومه، قالت سيرينا هيكلر، أخصائية البرامج في مكتب اليونسكو الإقليمي في مونتيفيديو، عاصمة الأوروغواي: «نحن ندرك تماما أهمية ما يفعله، مشددة على أن «عودة لغة للحياة من جديد، بعدما كانت قد اختفت، هو أمر نادر جدا».



وقالت هيكلر إنه في بعض الحالات، «تعرض الأطفال للضرب في المدرسة بسبب تحدثهم بلغة غير الإسبانية»، مشددة على أن «إنقاذ أية لغة نادرة مثل تشانا أصبح أمرا صعبا للغاية».