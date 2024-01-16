

تحتفل عارضة الأزياء البريطانية الشهيرة كيت موس بعيد ميلادها الخمسين، فيما لاتزال محط إعجاب كبير في بلدها رغم مرور السنوات.



وفي سبتمبر الفائت، ردت موس على سؤال لصحيفة «تايمز» عن عيد ميلادها المقبل قائلة إنها تعيش حالة «إنكار» لتأثير العمر عليها، وقالت «لن أبلغ الخمسين من عمري.. لا أعتقد ذلك».



لكن الصحف البريطانية أخذت على عاتقها تذكيرها بذلك، فخصصت مقالاتها لهذه الذكرى.



وأجرت صحيفة «ذي غارديان» مقابلات مع مصورين التقطوا بعضا من أشهر صور كيت موس.



وقد تهافتت العلامات التجارية على التعاون معها، وظهرت موس على أكثر من 300 غلاف مجلة، حيث أصبحت أيقونة في مجال الموضة.