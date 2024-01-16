شريف حمدي



حققت القيمة السوقية لبورصة الكويت مكاسب سوقية بنهاية جلسة أمس تقدر بـ 308 ملايين دينار بنسبة ارتفاع 0.7% لتصل إلى 42.89 مليار دينار ارتفاعا من 42.58 مليار دينار أول من امس، وذلك على وقع عودة الزخم الشرائي للأسهم القيادية بعد عمليات تصريف سريعة لجني الأرباح من هذه الأسهم التي شهدت ارتفاعات لافتة في الجلسات الأخيرة.



ومع استمرار وتيرة المكاسب خلال يناير الجاري واستكمالا لمجريات التداول في ديسمبر الماضي، من المتوقع ان تتخطى القيمة السوقية لبورصة الكويت مستوى 43 مليار دينار خلال الجلسات القليلة المقبلة.



وكان لافتا استهداف الأسهم البنكية مثل بيتك والوطني وبوبيان، فضلا عن اسهم أخرى تشهد رواجا في الفترة الأخيرة، في مقدمتها عقارات الكويت وايفا وارزان، وهو ما أدى إلى ارتفاع السيولة المتدفقة للسوق إلى 73.2 مليون دينار، ارتفاعا من 71.2 مليون دينار بنسبة ارتفاع 2.8% بجلسة افتتاح الأسبوع أول من امس.



في المقابل، تراجعت احجام التداول بنسبة 11% بتراجع كميات الأسهم المتداولة إلى 305 ملايين سهم مقابل 342 مليون سهم أول من امس، وجاء بصدارة الأسهم الأكثر تداولا عقارات الكويت بـ 26.2 مليون سهم، تلاه الكويتية بـ22.3 مليون سهم، ثم ايفا بتداول 17.2 مليون سهم، وارزان بـ 14.6 مليون سهم.



ويدعم اداء سوق الأسهم الكويتي في هذه الآونة استعداد كل شرائح المتعاملين بالسوق لموسم الحصاد الذي سيبدأ تزامنا مع بدء اعلان البنوك والشركات عن النتائج المالية المحققة في 2023، مصحوبة بتوصيات مجالس الادارات بتوزيعات نقدية ومنحة متوقع ان تكون مرضية للمساهمين في ضوء ما تم الكشف عنه بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.



كما يدعم اداء السوق ارتفاع النفط الكويتي لأكثر من 81 دولارا للبرميل، وهو أمر ايجابي للسوق يعزز ثقة المستثمرين بالنشاط الاقتصادي بوجه عام، وبسوق الأسهم بوجه خاص، وقاد نشاط السوق امس 10 قطاعات اكتسب مؤشراتها الوزنية باللون الأخضر، تصدرها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.3%، فيما ارتفاع مؤشر البنوك بنسبة 0.8%، ومؤشر قطاع الخدمات المالية بـ 0.7%.



وارتفعت القيمة السعرية لأسهم 74 شركة، مقابل تراجع القيمة لأسهم 39 شركة، فيما استقرت قيمة اسهم 16 شركة، ولم يتم التداول على اسهم 20 شركة.