أكد نائب مدير جامعة الكويت للخدمات الأكاديمية المساندة د.سليمان الرفيع أهمية بناء شراكات إستراتيجية مع جامعات دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات الرقمية المتزايدة.



وقال الرفيع لـ «كونا»، بمناسبة مشاركة الكويت في الاجتماع الـ 26 لرؤساء ومديري جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته جامعة الإمارات العربية المتحدة في دبي واختتم أول من أمس، ان الاجتماع يعد منصة لتبادل الخبرات والأفكار بين الدول.



وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى العديد من الموضوعات المهمة لمواجهة تحديات ومتطلبات تقنيات العصر في التعليم والتعلم ومنها أهمية التنسيق بين الجامعات في مجال الأبحاث والتعليم الإلكتروني والبرامج الأكاديمية والتطوير المهني والأكاديمي والعمل التطوعي والتبادل الطلابي. وأوضح الرفيع إنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على عدة مواضيع من بينها حوكمة منصة جسر (قاعدة المعلومات الخليجية) وإنشاء موقع إلكتروني لأمانات لجان العمل المشترك وتعديل على لائحة تنظيم الجوائز والإعداد للاجتماعات القادمة للجنة اضافة إلى بناء تحالفات تتعلق بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بين جامعات الخليج. وبين أنه تمت الموافقة أيضا على اعتماد الدليل الاسترشادي الموحد الخاص بالتعليم المدمج الذي أعدته جامعة الكويت والجامعة السعودية الإلكترونية، مؤكدا أهمية الاجتماع في دعم مسيرة التعاون المشترك بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لبناء مجتمع خليجي متقدم في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع التعليم العالي حول العالم.