اكتفى منتخب الكاميرون بالتعادل مع نظيره غينيا بنتيجة مساء اليوم الإثنين في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم , وتقدم غينيا بهدف محمد بايو في الدقيقة 10، وأدرك منتخب الكاميرون التعادل عبر مهاجمه فرانك ماجري في الدقيقة 51 وكان المنتخب الغيني أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه فرانسوا كامانو قائد الفريق في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.



وتكرر سيناريو التعادل للمباراة الثالثة على التوالي بين الفريقين في كأس أمم أفريقيا حيث تعادلا 2 - 2 في نسخة 1998 ببوركينا فاسو ثم تعادلا 1-1 في نسخة 2015 التي أقيمت في غينيا الإستوائية.



وحصل كل فريق على نقطة بينما يتصدر منتخب السنغال المجموعة بفضل فوزه على جامبيا 3 - صفر .



وفي الجولة الثانية التي ستقام الجمعة المقبل يلتقي منتخب الكاميرون مع السنغال حامل اللقب في قمة كروية بينما يلعب منتخب غينيا ضد جامبيا.