حصد الأسطورة الارجنتيني ليونيل ميسي جائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم لعام 2023 التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وذلك للمرة الثالثة في مسيرته بعد عامي 2019 و2022.

وتم تسليم الجائزة في حفل اقيم في العاصمة البريطانية بحضور رئيس الفيفا السويسري جياني انفانتينو ونجوم الكرة العالمية. ولم يتواجد ميسي (36 عاما) لاعب إنتر ميامي الأمريكي حاليا في الحفل ليتسلم الجائزة بالنيابة عنه النجم الفرنسي تييري هنري مقدم الحفل.

وجاء حصول ميسي بعد مسيرة مميزة مع المنتخب الارجنتيني وباريس سان جرمان الفرنسي وحصوله على لقب مونديال 2022 في قطر.

وتفوق ميسي كما حدث في سباق الكرة الذهبية على الثنائي ايرلنغ هالاند وكيليان مبابي منافسيه على الجائزة.

وفي بقية الجوائز توج مدرب مانشستر سيتي الاسباني بيب غوارديولا بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2023 بعد موسم استثنائي مع السيتي. كما حصل حارس مرمى فريقه مانشستر سيتي ايدرسون على جائزة أفضل حارس مرمى للعام ذاته فيما حصل المنتخب البرازيلي على جائزة اللعب النظيف.

وفازت سارينا فيخمان مدربة منتخب إنجلترا للسيدات بجائزة أفضل مدربة. كما فازت ماري إيربس حارسة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا بجائزة أفضل حارسة مرمى.