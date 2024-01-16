هزت انفجارات عنيفة بعد هجوم بالمسيرات مواقع داخل محافظة أربيل عاصمة كردستان العراق، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم.

وأفادت قناة العربية/الحدث" اليوم بوقوع 6 انفجارات في مناطق مختلفة في أربيل شمالي العراق.

وقالت إن مطار أربيل العراقي أوقف الملاحة الجوية بعد دوي انفجارات بالمدينة.

وبين مصدر أمني أن الهجوم تم بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم، وقال إنه هاجم "مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران" في أربيل العراقية، وفق ما نقلته وسائل اعلام إيرانية.