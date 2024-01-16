تعادل منتخبا الجزائر مع أنغولا 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين على ملعب "السلام" فى مدينة بواكي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل .

جاء هدفا المباراة عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة 18 من عمر اللقاء في بداية تهديفية مبكرة لمحاربي الصحراء قبل أن يتعادل مابولولو في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

وتسلح الجزائر بعدد من الأسماء القوية على رأسهم رياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي وإسماعيل بن ناصر لاعب ميلان وإسلام سليماني وبغداد بونجاح لاعب نادي السد القطري غير أن محاولات بطل نسخة 2019 بات للفشل في انتزاع الفوز.

وبهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة وباتا في انتظار مباراة بوركينا فاسو ضد موريتانيا التي ستقام مساء الثلاثاء لمعرفة متصدر المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى.