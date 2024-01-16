أكد المدير العام للأكاديمية الديبلوماسية في جمهورية كوسوڤا السفير بكر إسماعيل حرص بلاده على تعميق العلاقات مع الكويت والارتقاء بها إلى مجالات أعمق وأرحب.

جاء ذلك في كلمة للسفير إسماعيل ألقاها في أولى ندوات معهد (سعود الناصر الصباح الديبلوماسي) ضمن البرنامج التدريبي الموسمي لعام 2024 بعنوان (كوسوڤا والعلاقات الدولية) بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون معهد (سعود الناصر الصباح الديبلوماسي) السفير ناصر الصبيح وعدد من رؤساء البعثات الأجنبية والديبلوماسيين.



وأشاد السفير إسماعيل بالأعمال الخيرية التي قدمتها الكويت عبر مؤسساتها في جمهورية كوسوڤا وجهودها في بناء المساجد وتقديم المساعدات الإغاثية.



واستعرض خلال الندوة مراحل تشكيل الحياة السياسية في جمهورية كوسوڤا ومراحل الحرب مع صربيا وتواجد القوات الدولية لحفظ السلام في المنطقة آنذاك.



وأشار إلى معاناة شعب كوسوڤا الذي واصل تعليمه من البيوت والمساجد ومدى تأثره بجميع نواحي الحياة المختلفة بعد إغلاق المؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس بسبب تداعيات الحرب.



وتطرق إلى علاقات بلاده مع الدول المجاورة والصديقة، موضحا أن بلاده معترف بها من 117 دولة بينها 22 من دول الاتحاد الأوروبي.



وتم عرض مادة فلمية قصيرة عن جمهورية كوسوڤا وحدودها الجغرافية توضح تاريخ الجمهورية ومراحل تشكلها.