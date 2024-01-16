عبدالعزيز الفضلي

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع توجيهاته إلى قيادات ومسؤولي وزارتي التربية والتعليم العالي، للمشاركة في مؤتمر «تحديات التعليم في الكويت وسبل النهوض فيه» المقرر عقده يوم الخميس المقبل، وذلك استجابة للدعوة المقدمة من لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في مجلس الأمة.



وتحرص وزارتا التربية والتعليم العالي على حضور مسؤوليهما في مثل هذه المؤتمرات في إطار جهود تعزيز وتطوير قطاع التعليم بدولة الكويت، وفتح باب الحوار بين المختصين وأهل الميدان حول الصعوبات التي يعاني منها القطاع التعليمي في الكويت وبحث الحلول المناسبة لتخطيها عبر تكاتف الجميع.



وأشارت الوزارة إلى التزامها التام بالتعاون مع كل الجهات ذات الصلة التي تعمل على تطوير ورفع مستوى التعليم في الكويت، وإعداد الأجيال القادمة بالمهارات الضرورية لمواجهة التحديات المستقبلية، مبينة أن المؤتمر يعتبر ذات أهمية كمنصة للتعاون والتبادل الفكري بين الخبراء التعليميين وصناع القرار ويسهم في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها القطاعات المختصة في التربية والتعليم العالي.



ومن المرجح أن يشهد المؤتمر حضورا واسعا من المتخصصين والمهتمين بقطاع التعليم، وأن يخرج بتوصيات فعالة تسهم في تحسين العملية التعليمية ودفعها نحو الأمام.