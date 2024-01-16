أسامة أبوالسعود

افتتحت إدارة التنمية الأسرية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برنامج «متمكن» لتخريج قيادات شبابية مجتمعية للسنة الثانية على التوالي وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب في أكاديمية العمل التطوعي بمركز شباب الشامية.



و«متمكن» برنامج مجاني للعمل مع الشباب فئة «الفتيات» من عمر 18 إلى 26 عاما، ويقدم نموذجا للقيادة الشبابية المجتمعية الفعالة في الكويت، وذلك بالتركيز على الجوانب السلوكية والوجدانية والمعرفية من خلال الجلسات الحوارية التفاعلية، ومدة البرنامج 4 أيام بواقع أسبوعين يومي اثنين وأربعاء، ويقدمه أكاديميون من داخل وخارج الإدارة.



وبدأ البرنامج بالمؤتمر الإعلامي من قبل التلفزيون ووجهت الأسئلة لكل من مدير إدارة التنمية الأسرية حنان المزيني، ورئيس مركز الدراسات الحرة ـ العاصمة مي العبيدان، والممثل الإعلامي مريم الهندي من إدارة الإعلام في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى مدير إدارة العمل التطوعي في الهيئة العامة للشباب د.وليد الأنصاري.



وتضمن اليوم الأول جلستي مناقشة، والأولى بعنوان «إدارة الغضب» والتي قدمتها للطالبات دانا الهاجري وأوضحت خلالها اسباب الغضب وكيفية التعامل معه والتحكم فيه.



وقدمت د.ريم الحبشي الجلسة الثانية من اليوم الأول للبرنامج بعنوان «معرفة الذات وتشوهاتها المعرفية والمراحل العمرية وخصائصها»، حيث تضمنت الجلسة عدة محاور منها تعلم المشاركة وطرق التعامل مع الذات من فهم وتنظيم وتحكم، بالإضافة إلى كيفية التعرف على نقاط القوة والضعف بالشخصية، وأخيرا التعرف على التشوهات المعرفية وأثرها السلبي على الذات.