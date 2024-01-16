عقد رؤساء الجمعيات الصحافية الخليجية في المنامة اجتماعا بمناسبة تأسيس اتحاد (الصحافيين الخليجيين) بحضور المستشار الإعلامي للأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي فهد المطيري.

وبحث الرؤساء خلال اجتماعهم آلية عمل تأسيس كيان يجمع الصحافيين الخليجيين ويسهم في تعزيز العمل الصحافي الخليجي المشترك.

واتفق رؤساء الجمعيات الخليجية خلال الاجتماع على اتخاذ البحرين مقرا لاتحاد (الصحافيين الخليجيين).

وشارك في الاجتماع كل من رؤساء الجمعيات الصحافية في جميع دول الخليج منهم رئيس جمعية الصحافيين الكويتية عدنان الراشد ورئيس هيئة الصحافيين السعوديين رئيس اتحاد الصحافة الخليجية خالد المالك كما شارك رئيس جمعية الصحفيين البحرينية أمين عام اتحاد الصحافة الخليجية عيسى الشايجي.

من جهته، هنأ الممثل الخاص للملك الشيخ محمد آل خليفة رؤساء الجمعيات الصحفية الخليجية بمناسبة تأسيس الاتحاد، مشيدا بهذه الخطوة المهمة في مسيرة الصحافة الخليجية وذلك خلال استقباله لهم.

وأشاد بدور ومساهمات رؤساء الجمعيات في تطوير العمل الصحافي الخليجي ومواكبة مستجداته والتعريف بمختلف القضايا الخليجية وإبرازها عبر وسائل الإعلام المختلفة لتعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون ودعم مسيرتهم التنموية.