

حقق منتخب بوركينا فاسو أمس الفوز في الدقائق الأخيرة على حساب موريتانيا بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار.



وتصدرت «خيول» بوركينا فاسو المجموعة بعد تعادل منتخبي الجزائر وأنغولا أمس الأول في المجموعة نفسها بهدف لكل منهما.



وسجل بيرتراند تراوري هدف المباراة الوحيد لبوركينا فاسو من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.



وكان «المرابطين» في طريقه لحصد نقطة تعادل ثمينة في بداية مشواره، لكن خطأ كارثي تسبب في هزيمة قاتلة.



وبدأت المباراة بشكل هادئ، وفي الدقيقة 19 وجد سيدريك بادولو لاعب بوركينا على حدود منطقة الجزاء وتسلم الكرة وسدد لكن كرة لكنها مرت أعلى المرمى، وفي الدقيقة 30 سدد إدريسا ثيام كرة من ركلة حرة لكن حارس بوركينا تألق وتصدى له، كما طلب لاعبو بوركينا الحصول على ركلة جزاء بداعي لمسة يد لكن الحكم لم يحتسب أي شيء، وتوقف اللعب لمراجعة تقنية الفيديو ولكن بعد العودة إليها لم يتم احتساب أي شيء.



وجاءت بداية الشوط الثاني هادئة في أحداثها حتى الدقيقة 77، والتي شهدت تسديدة سيدي بونا لاعب موريتانيا القوية لكن حارس بوركينا هيرفي كوفي تصدى لها، وفي الدقيقة 82 تصدى بابكر نياسي حارس موريتانيا لفرصة هدف محقق لكن تابع بيرتراند تراوري الكرة وسددها لكن الحارس تألق وتصدى له.



وطلبت بوركينا الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 90 بعد عرقلة عيسى كابوري لاعب بوركينا، وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو من أجل مشاهدة اللقطة وفي النهاية قرر احتساب ركلة جزاء لصالح بوركينا.



ويلتقي منتخب بوركينا فاسو مع الجزائر في الجولة الثانية السبت المقبل، ويلعب في اليوم نفسه منتخب موريتانيا مع أنغولا.