

تحسر المدير الفني المنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، على تعادل فريقه أمام أنغولا 1-1 في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار.



وقال بلماضي: «أعتقد أننا عاقبنا أنفسنا، والمنافس الذي أغلق المساحات سجل هدف التعادل في وقت صعب كنا نمر به، وهذا يحدث في كرة القدم».



واعترف بلماضي، بارتكاب لاعبيه أخطاء فنية، لكن في المقابل أشاد بأداء يوسف بلايلي، وريان آيت نوري، وبغداد بونجاح، وإسماعيل بن ناصر، بخلاف محرز، الذي لم يظهر كثيرا.



وتابع: «كنا نأمل في ضمان انطلاقة جيدة وخلق ديناميكية جديدة وكسب الثقة. لا نشعر أنها نتيجة مستحقة، ما كان ينقصنا هو اللمسة الأخيرة. سنرفع رؤوسنا وسنواصل العمل والتحضير للمباراة الثانية».



واسترسل يقول: «تنتظرنا مباراة كبيرة أمام بوركينا فاسو، علينا أن نواصل العمل وأن نكون جاهزين لهذه المواجهة».



وأبرز بلماضي، أن الإرادة وحدها لا تكفي للتألق في أفريقيا في ظل تواجد منتخبات قوية وعوامل أخرى.



وتحدث بلماضي، مجددا عن الخروج من دورة الكاميرون السابقة والفشل في بلوغ مونديال قطر 2022، مؤكدا أن ذلك سبب «ألماً لا يحتمل».



وكانت الجزائر البادئة بالتسجيل عبر مهاجم السد القطري بغداد بونجاح في الدقيقة 18، لكن أنغولا حصلت على على ركلة جزاء انبرى لها البديل كريستوفاو مابولولو بنجاح مدركا التعادل (68).



محرز متفائل بالمستقبل



بدوره، قلل قائد المنتخب رياض محرز، من أهمية تعثر «الخضر» أمام أنغولا، وقال: «بدأنا المباراة بشكل جيد، حيث تحكمنا في الكرة ولعبنا جيدا، وكان ذلك هو المطلوب أمام الفريق المنافس.



في الشوط الثاني تعرضنا لفترة اختل فيها مستوانا لنحو 10 دقائق. منافسنا لم يخلق الكثير من الفرص، وكان محظوظا عندما حصل على ركلة جزاء عدل عن طريقها النتيجة، بعدها حاولنا التسجيل مجددا، لكن لم يكن سهلا أمام تكتله الدفاعي».



وأضاف: «كانت هناك أشياء إيجابية كثيرة في الشوط الأول للمباراة. يجب استخلاص ما هو مفيد منها وأنا متفائل».



وتابع: «متأكد وواثق أننا نملك تشكيلة رائعة، وقدمنا مباراة جيدة. مازلنا لدينا مباراتان، يجب العمل والاستعداد لمواجهة بوركينا فاسو المقبلة».



وختم يقول: «المباريات الأولى ليست سهلة إطلاقا. سنعود إلى التدريبات ونشاهد المباراة ثم نصحح الأخطاء. ثقتي كبيرة في المباراة القادمة أمام بوركينا فاسو التي أتمنى التعويض فيها وأن نبدأها مثلما كان الحال مع أنغولا».



يشار إلى أن محرز تعرض لعاصفة من الانتقادات من قبل النقاد والمتابعين في الجزائر بعد التعادل أمام أنغولا بسبب أدائه الباهت جدا.