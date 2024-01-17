عاطف رمضان



سلمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أول من أمس مفاتيح مبنى المركز الصحي الحكومي بالضاحية N10 في مدينة المطلاع السكنية إلى وزارة الصحة.



وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن المركز الصحي التخصصي بالضاحية N10 تم تجهيزه ليستوعب العديد من العيادات وفق أحدث التصاميم والتشطيبات ومنها عيادات ‏الباطنية والصحة الوقائية وعيادة العظام وجراحاتها وعلاج الأسنان وعيادات العيون والجلدية والأنف والأذن والحنجرة وقسم خاص للمختبرات والسونار وصيدلية رئيسية وصيدلية للعيادات التخصصية وخدمات التمريض وكشف الطوارئ. وأضافت أن هذا المركز التخصصي سيمكن وزارة الصحة من تقديم خدمة طبية أوسع وأشمل.



كما أعلنت المؤسسة كذلك تسليمها مفاتيح مبنى البلدية في مركز الضاحية N8 في مدينة المطلاع إلى البلدية، لافتة الى أنها ستسلم مجموعة أخرى من المباني العامة للجهات الحكومية تمهيدا لتشغيلها في ضواحي مدينة المطلاع السكنية المختلفة.