كثفت الفرق الرقابية في إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظتي الجهراء والأحمدي جولاتها التفتيشية للكشف على المخيمات المخالفة لشروط وضوابط التخييم من قبل لجنة المخيمات الربيعية.



وأكد رئيس لجنة دراسة وتحديث مواقع المخيمات الربيعية فيصل العتيبي على ضرورة الالتزام بفترة التخييم الرسمية، مشددا على أن الفرق الرقابية المختصة لا تتهاون في إزالة أي مخيم مخالف للشروط والضوابط خلال فترة موسم التخييم.



من جانبه، قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الجهراء محمد الجبعة إن الجولات التي نفذها فريقه الرقابي بالمحافظة أسفرت عن إزالة 12 مخيما مخالفا ورفع 20 عربة متنقلة و250 دراجة نارية ومخالفة 6 باعة جائلين شملت مناطق الصبية وكبد بجانب محطة الإذاعة والجهراء والمطلاع.



بدوره، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الأحمدي نواف المطيري أن الفريق الرقابي في المحافظة قام بإزالة 125 مخيما مخالفا للشروط والضوابط بمنطقة الأحمدي.



وأهابت البلدية بالمواطنين الراغبين في التخييم أن الفرق التفتيشية في البلدية لن تتواني في إزالة أي مخيم مخالف، داعية إلى ضرورة الالتزام بضوابط وشروط إقامة المخيمات الربيعية.