بداح العنزي



رفضت البلدية تخصيص أرض شمال غرب الصليبخات لغرض إنشاء صالة اجتماعية، وذلك لوجود موقع لهذا الغرض.



وقال مدير عام البلدية م.سعود الدبوس انه بالإشارة الى كتاب الأمانة العامة للمجلس البلدي والمتضمن طلب المجلس البلدي في جلسته السابعة لدور الانعقاد الأول المنعقدة بتاريخ 24/10/2022 تقديم دراسة تفصيلية عن الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي تخصيص أرض في منطقة شمال غرب الصليبخات لغرض إنشاء صالة اجتماعية متعددة الأغراض، نفيدكم بالآتي:



تمت مخاطبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الاقتراح المذكور، وأفادت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بانه يوجد موقع مخصص لصالة أفراح بمنطقة شمال غرب الصليبخات.



لذلك، فإن الرأي الفني يتضمن عدم الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي، بشأن تخصيص أرض في منطقة شمال غرب الصليبخات لغرض إنشاء صالة اجتماعية متعددة الأغراض، التزاما برأي المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



تجدر الإشارة الى أن العنزي قد قدم الاقتراح التالي: بالإشارة الى قانون بلدية الكويت رقم 33 لسنة 2016 والمادة رقم 21 بند رقم 10 باختصاصات المجلس البلدي والتي تنص على «تقرير مخططات المناطق وتحديد استعمالات الأراضي، واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة».



وإلى أهمية وجود صالة اجتماعية متعددة الأغراض في منطقة شمال غرب الصليبيخات أسوة في أغلبية المناطق التي تتوافر فيها هذه الخدمة الاجتماعية.



لذا، فإنني أقترح التالي: تخصيص أرض في منطق شمالة غرب الصليبيخات لإنشاء صالة اجتماعية متعددة الأغراض تضم وتشمل جميع الخدمات من مواقف سيارات وخدمات مختلفة.