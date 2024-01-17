عبدالعزيز الفضلي



يختتم طلبة العلمي امتحاناتهم اليوم الأربعاء باختبار الأحياء بينما يقدم طلبة الأدبي امتحان تاريخ العالم الحديث والمعاصر، ويسدل طلبة الأدبي الستار يوم غد الخميس على الاختبارات بمادة الإحصاء.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان العاملين في الكنترول يواصلون أعمالهم ليلا ونهارا في عملية تصحيح الامتحانات متوقعة ان تكون النتائج جاهزة يوم السبت المقبل بعد التدقيق والمراجعة النهائية.



من جانبها، أوصت الموجه الفني لمادة الاجتماعيات (التاريخ) مها الحمد الطلبة والطالبات المقبلين على امتحان مادة تاريخ العالم الحديث والمعاصر، بالمراجعة السريعة من الكتاب المدرسي، موضحة أن جميع الأسئلة الواردة لن تخرج عن الكتاب المدرسي، وعلى الطالب الاستفادة من المذكرات التي وضعها التوجيه الفني للاجتماعيات على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية الذي يحتوي على بنك الأسئلة وامتحانات لسنوات سابقة.



وحول طريقة الامتحان قالت الحمد: يتكون الامتحان من 4 أسئلة إجبارية، سؤال واحد موضوعي و3 أسئلة مقالية، مشيرة إلى ضرورة فهم المطلوب من السؤال وحله بشكل صحيح، فالوقت يكفي لحل جميع الأسئلة، متمنية النجاح والتوفيق لأبنائنا الطلبة.



ومن جهته، قال الموجه الفني لمادة الأحياء علي عيسى حسن: «إن ليلة الامتحان تحتاج من الطالب أن يتصفح الكتاب المدرسي، ويركز على الموضوعات الأساسية للمادة التي تحتاج إلى مراجعة إضافية من قبل الطالب».



وأردف غريب قائلا: لمعرفة أنماط الأسئلة التي ترد في الامتحان، على الطالب الاطلاع على بنوك الأسئلة المعتمدة من التوجيه العام لمادة العلوم المدرجة في الموقع الإلكتروني لوزارة التربية الرسمي.



وأضاف ان الامتحان يتكون من جزأين، الأول إجباري ويتكون من سؤالين وعلى الطالب التأكد من حلهما، والثاني اختياري ويتكون من 4 أسئلة مقالية، والمطلوب من الطالب حل 3 أسئلة منها فقط، موضحا أنه لا مانع من حل الأربعة أسئلة، بعد التأكد من صحتها، وسيقوم المصحح باختيار أفضل 3 إجابات منها.



وللاطلاع على سير عملية تصحيح اختبارات امس الأول قامت الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف النائب الأول للكنترول الأدبي حصة المطوع بجولة في قاعات لجان التصحيح للاطلاع على سير العمل وذكرت أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان مادة اللغة الانجليزية بلغت 13204 طلاب وطالبات، وأن إجمالي عدد اللجان 30 لجنة مقسمة إلى 16 لجنة رجال و14 لجنة سيدات.



وأوضحت المطوع أن عدد طلبة المعهد الديني المتقدمين لامتحان مادة اللغة العربية بلغ 794 طالبا وطالبة، موزعين على 7 لجان رجال و3 لجان سيدات.



وثمنت المطوع عقب جولتها جهود المشاركين في عملية تصحيح الامتحانات لما لمسته من تنظيم في عمل اللجان، مبينة أن عملية التصحيح تسير بهدوء، وأن وزارة التربية تحرص على دقتها وسريتها.



وأشارت إلى أن مؤشرات نتائج التصحيح الأولية مبشرة بالخير وأن هناك ارتفاعا في نسب النجاح، متمنية لأبنائها الطلبة مزيدا من التفوق والنجاح في الفصل الدراسي الثاني.



من جانبها، أكدت الموجه الفني العام لمادة اللغة الإنجليزية بالإنابة هدى العمار أن عدد المتقدمين لامتحان اللغة الإنجليزية بلغ 26697 طالبا وطالبة من القسم العلمي و13879 طالبا وطالبة من القسم الأدبي، وقد راعى الامتحان الفروقات الفردية بين الطلبة، كما أنه يقيس المهارات المختلفة لمادة اللغة الإنجليزية من مفردات وقواعد ووظائف لغوية، وأسئلة الكتاب المقرر ومهارة الاستيعاب المقروء والتلخيص والترجمة.



وأضافت العمار ان لجان التصحيح بدأت عملها في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء في الكنترولين العلمي والأدبي، مشيرة إلى أن أعمال التصحيح سوف يتم الانتهاء منها مساء يوم الأربعاء.