عبدالعزيز الفضلي



تقوم وزارة التربية بجهود حثيثة ومتكاملة خلال العام الدراسي، خصوصا خلال فترة الامتحانات، وتتضافر جهود مختلف القطاعات التابعة للوزارة وفق آلية منظمة خلال هذه الفترة.



وتشمل هذه الآلية عملية نقل الامتحانات بتنظيم دقيق وتأمين محكم، بالتعاون مع الإدارات المختصة لضمان نقلها بكفاءة وتأمينها بشكل يضمن نجاح سير الامتحانات.



وحول العمل بالكونترول، يتواجد مجموعة من المختصين للعمل في غرفة الخط الساخن داخل الكونترول أثناء عقد الامتحانات لتلقي الاتصالات من لجان الامتحانات والمسؤولين لمتابعة عملية سير الامتحانات بجميع المناطق التعليمية، وأيضا لتسهيل وتوفير المعلومات اللازمة بشكل دقيق وفوري، والرد على الاستفسارات من قبلهم إن وجدت.



وحول هذا الجانب، ذكر مسؤول غرفة الخط الساخن (لجنة تقدير الدرجات) بكونترول القسم العلمي عثمان الفيلكاوي، أن سير العمل في غرفة الخط الساخن يتمثل في استقبال الاتصالات من المكلفين بأعمال الامتحانات في المدارس أو في المطبعة السرية، أو في الوزارة وتحويلها إلى الجهات المسؤولة، للرد على أي استفسار أو سؤال يتعلق بالتوجيه الفني أو المطبعة السرية أو إدارة الكونترول أو إدارة شؤون الطلبة والامتحانات في وزارة التربية.



وأكد الفيلكاوي أنه في قسم تسليم واستلام الامتحانات لا يتم تسليم نموذج الإجابة للتوجيه الفني إلا بحضور ثلاثة أطراف يتمثلون في الطرف الأول مندوب المطبعة السرية، والطرف الثاني التوجيه الفني، والطرف الثالث الكونترول، ولا يفتح نموذج الإجابة إلا بعد نهاية وقت الامتحان، وبوجود الأطراف الثلاثة ليتم الختم بالاستلام، وعقب ذلك تتم مناقشة نماذج الإجابة بشكل كامل بعد استلام الامتحان لتصحيح أوراق الامتحان.



من جانبه، قال عضو لجنة تقدير الدرجات علي جابر في كونترول القسم العلمي ان عملية نقل صناديق الامتحانات تتم على ثلاث مراحل بمتابعة أمنية دقيقة، ويتم في المرحلة الأولى تحميل صناديق الامتحانات من المطبعة السرية، ليتم نقلها إلى المناطق التعليمية، وفي المرحلة الثانية يتم النقل من المناطق التعليمية إلى لجان الامتحانات عن طريق الحافلات المزودة بنظام تتبع، وفي المرحلة الثالثة يتم نقل الامتحانات من لجان الامتحانات في المدارس إلى كونترول القسم الأدبي، وكونترول القسم العلمي.



الجدير بالذكر أن جهود وزارة التربية مستمرة بكفاءة عالية، وتكامل فعال حتى نهاية فترة الامتحانات، ووفق آلية منظمة لحين استكمال عمليات التصحيح والتقييم بفاعلية لضمان أعلى مستويات الدقة في عملية تصحيح ورصد درجات المتعلمين ليتم رفعها على موقعها الإلكتروني بعد اعتمادها.





