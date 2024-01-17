

افتتحت شركة الاتصالات الكويتية stc، أحدث فرع رئيسي لها في «العاصمة مول» بمدينة الكويت، ويهدف الفرع الجديد في «العاصمة مول» إلى خدمة عملاء المنطقة وأن يظل دوما بقرب العملاء في مختلف مناطق الكويت بهدف عرض المنتجات والخدمات المتنوعة التي تقدمها stc، للعملاء الحاليين والجدد. وتماشيا مع رؤيتها الاستراتيجية لتمكين التحول الرقمي، تهدف stc إلى مزج التكنولوجيا مع الخدمات التي تركز على إثراء تجربة العملاء، وتقديم تجربة فريدة في جميع فروعها.



وتم تصميم فرع «العاصمة مول»، ليقدم تجربة عملاء سلسة وفعالة تجمع بين الميزات المبتكرة والحلول السهلة والمريحة للعملاء. ومن خلال الفرع، سيتمكن العملاء من الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات يقدمها فريق عمل متخصص في خدمة العملاء فضلا عن الشاشات التفاعلية المتواجدة في الفرع.



ويتميز الفرع الجديد لـ stc بمساحات عرض أنيقة ورحبة تمنح فرصة للعملاء من أجل استكشاف أحدث الهواتف الذكية وأجهزة الترفيه، وتزويدهم بتجربة تسوق حصرية. علاوة على ذلك، تم تجهيز الفرع بمنطقة خدمة ذاتية مخصصة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتم تصميمها بعناية لتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء في أي وقت، ما يضمن تلبية طلباتهم بكفاءة وسهولة.



ويمثل افتتاح فرع «العاصمة مول» خطوة استراتيجية إضافية في سبيل خدمة العملاء في مدينة الكويت، وبهدف تلبية أي احتياجات تتعلق بخدمات الاتصالات والحلول الرقمية. ومن ناحية الموقع، فإن الفرع الجديد هو الأول الذي يتم افتتاحه في مدينة الكويت، بالإضافة إلى فرع سوق شرق، الذي يقدم خدماته للمقيمين والموظفين في منطقة مدينة الكويت بالإضافة إلى زوار مول العاصمة. ومن خلال هذه الفروع الرئيسية، تهدف stc إلى تقديم تجربة تسوق مميزة وشخصية، حيث يتيح ذلك للعملاء إدارة حساباتهم بشكل فعال واستكشاف أحدث العروض الترويجية بمساعدة موظفين الفرع.



وفي بيان لها، أشارت stc إلى أنها تلتزم باستمرار بتقديم تجارب استثنائية للعملاء عبر مختلف القنوات، بما في ذلك الفروع والمنصات الرقمية ومراكز الاتصال. ويتماشى هذا الالتزام مع استراتيجية الشركة، التي تركز على العروض الحصرية الفريدة والمتجددة، مدعومة بشبكة واسعة النطاق من الجيل الخامس 5G، وتوفير مجموعة واسعة من الحلول للأفراد والمؤسسات بأسعار تنافسية.



ومن خلال التفاعل مع العملاء عبر قنوات التواصل ومراكز البيع، تسعى stc إلى تلبية خيارات أسلوب حياتهم بشكل أفضل، وبالتالي منح قيمة مضافة إلى تمط حياتهم اليومية من خلال عروض مميزة ومناسبة لجميع احتياجاتهم.