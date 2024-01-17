

أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن نجاح إتمام دورها مديرا لعملية الشراء الجزئي لصالح شركة رواسي الكويت القابضة في أسهم رأسمال شركة راسيات القابضة، علما بأن هذه العملية تعد الثانية في السوق الكويتي وفقا لأحكام الكتاب التاسع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.



وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات المصرفية في شركة الاستثمارات الوطنية بشار خان: «يسرنا نجاح الشركة في إتمام دورها مديرا لعملية الشراء الجزئي لصالح شركة رواسي الكويت القابضة، حيث تسهم هذه الصفقة في زيادة خبرة شركة الاستثمارات الوطنية الواسعة وسعيها لتقديم خدمات استشارية مبتكرة وتستوفي احتياجات عملائها».



ولفت خان إلى المجهودات التي يبذلها الفريق في شركة الاستثمارات الوطنية، والعمل بشكل وثيق مع مساهم رئيسي بشركة راسيات لضمان تنفيذ العملية بشكل سلس وسريع.



وقد وافقت «أسواق المال» في 29 أغسطس 2023 على نشر مستند عرض الشراء الجزئي المقدم من رواسي الكويت القابضة لشراء 7% من أسهم رأسمال شركة راسيات القابضة وحصلت «الاستثمارات الوطنية» على موافقة الهيئة في 16 نوفمبر 2023 لتحويل ملكية النسبة المحققة من عرض الشراء الجزئي وهي 6.087% إلى شركة رواسي الكويت القابضة.



وتمتلك الاستثمارات الوطنية سجلا من النجاحات خلال السنوات الماضية تضمنت إتمام عمليات متنوعة منها زيادة رأسمال الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ والنجاح في العديد من الاكتتابات الخاصة والإدراجات النوعية في بورصة الكويت، ويعمل فريق الاستشارات المالية على مجموعة متنوعة من الصفقات والتي تؤكد على قدرتنا على تقديم أفضل الخدمات بناء على أعلى المعايير في الكويت.



وفي ختام حديثه، قدم خان شكر «الاستثمارات الوطنية» لكل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة على تعاونهم ومساهمتهم الفعالة في نجاح هذه الصفقة.